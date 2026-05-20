כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה

צוות מגזין אפוק | 20 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי בחמאס גוברת הדאגה להמשך שלטונו ברצועת עזה, על רקע ההתפתחויות המדיניות והפוליטיות בישראל ובאזור.

להערכתם, החשש בחמאס הוא מפני קריסת המשטר באיראן והשלכותיה השליליות על מעמד ארגון הטרור ברצועת עזה. עם זאת, גם אם המשטר האיראני יישאר על כנו, גורמים בחמאס טוענים בכלי התקשורת של הארגון כי ישראל כבר פועלת באופן חד-צדדי בשטח, בניגוד להסכם הפסקת האש, ומרחיבה בפועל את תחום השליטה של צה"ל ברצועה.

פרשנים המזוהים עם חמאס ברצועת עזה אומרים כי עזה חיה כיום במצב של משא ומתן תחת אש, המתנהל בין "מועצת השלום" של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לבין הפלגים הפלסטיניים, בעוד כוחות צה"ל מכרסמים באופן שיטתי ב"קו הצהוב" ושולטים כיום בכ-60% משטח הרצועה.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025 | צילום: Amir Levy/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, וחוסיין א-שיח', סגנו של עבאס, בדרכם לוועידה השמינית של פת"ח ברמאללה, 14 במאי 2026
ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות

יוני בן מנחם

תוצאות הוועידה השמינית של פת"ח מחריפות את מאבק השליטה ברשות ביום שאחרי עבאס, מעוררות ביקורת חריפה ומעלות טענות לביסוס הנהגה משפחתית

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 12 באוקטובר 2025
חמאס מתלבט כיצד להגיב לחיסול עז א-דין אלחדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס מתקשה לגבש תגובה לחיסול מפקד הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מחשש להסלמה שתפגע בו

CREDITS: Fatima Shbair/Getty Images
מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

חיזבאללה מפעיל רחפני נפץ שמונחים בסיב אופטי ואינם תלויים בתקשורת רדיו. תא"ל במיל' פיני יונגמן מנתח את הפער שנוצר במענה הישראלי, ואת הדרך ליירט את האיום לפני שהוא מגיע לכוחות

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 20 במרץ 2026
חמאס לאחר חיסול עז א-דין אל-חדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו מספר בכירים חיים, אחד מהם צפוי להיות מחליפו של אלחדאד. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי החיסול עשוי לחזק את סירוב חמאס להתפרק מנשקו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד
מאחורי הידוק הקשרים של ישראל עם איחוד האמירויות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין במערב מסרו כי שיתוף הפעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך בשנה האחרונה לקרוב מאי פעם, עד כדי יצירת ציר ביטחוני אזורי בלתי רשמי הכולל את ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה וארה"ב

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 5 במאי 2026
מה עומד מאחורי מפלת הלייבור בבחירות המקומיות בבריטניה? | פרשנות

דורון פסקין

ראש הממשלה הבריטי מתמודד עם לחץ גובר מבית, אך המשבר הפוליטי שלו התחיל הרבה לפני הקלפיות: בצמיחה החלשה, ביוקר המחיה, במיסים העולים ובתחושה הציבורית שההבטחה לשינוי לא התממשה

שתפו: