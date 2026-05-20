גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה
צוות מגזין אפוק | 20 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי בחמאס גוברת הדאגה להמשך שלטונו ברצועת עזה, על רקע ההתפתחויות המדיניות והפוליטיות בישראל ובאזור.
להערכתם, החשש בחמאס הוא מפני קריסת המשטר באיראן והשלכותיה השליליות על מעמד ארגון הטרור ברצועת עזה. עם זאת, גם אם המשטר האיראני יישאר על כנו, גורמים בחמאס טוענים בכלי התקשורת של הארגון כי ישראל כבר פועלת באופן חד-צדדי בשטח, בניגוד להסכם הפסקת האש, ומרחיבה בפועל את תחום השליטה של צה"ל ברצועה.
פרשנים המזוהים עם חמאס ברצועת עזה אומרים כי עזה חיה כיום במצב של משא ומתן תחת אש, המתנהל בין "מועצת השלום" של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לבין הפלגים הפלסטיניים, בעוד כוחות צה"ל מכרסמים באופן שיטתי ב"קו הצהוב" ושולטים כיום בכ-60% משטח הרצועה.
