בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי בחמאס גוברת הדאגה להמשך שלטונו ברצועת עזה, על רקע ההתפתחויות המדיניות והפוליטיות בישראל ובאזור.

להערכתם, החשש בחמאס הוא מפני קריסת המשטר באיראן והשלכותיה השליליות על מעמד ארגון הטרור ברצועת עזה. עם זאת, גם אם המשטר האיראני יישאר על כנו, גורמים בחמאס טוענים בכלי התקשורת של הארגון כי ישראל כבר פועלת באופן חד-צדדי בשטח, בניגוד להסכם הפסקת האש, ומרחיבה בפועל את תחום השליטה של צה"ל ברצועה.