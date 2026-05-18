ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות

הוועידה השמינית של פת"ח הסתיימה ביום שבת לאחר שלושה ימי דיונים. תוצאות הבחירות לוועדה המרכזית של הארגון – המוסד העליון המקבל את ההחלטות בפת"ח – מצביעות על תמונת מצב מפתיעה, שעשויה לסבך עוד יותר את קרב הירושה במקרה של מותו של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, או כניסתו למצב של נבצרות רפואית. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.

הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במיקומו של חוסיין א-שיח', סגנו של עבאס ומי שנחשב לאחד מיורשיו הפוטנציאליים. א-שיח' הגיע רק למקום הרביעי בבחירות הפנימיות. למקום הראשון הגיע מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם בכלא הישראלי. אחריו נבחרו מאג'ד פרג', ראש המודיעין הכללי הפלסטיני, ובמקום השלישי ג'בריל רג'וב, מזכ"ל ארגון פת"ח. יאסר עבאס, בנו של יו"ר הרש"פ, נבחר למקום השמיני בוועדה המרכזית, שבה 18 חברים.