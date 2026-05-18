תוצאות הוועידה השמינית של פת"ח מחריפות את מאבק השליטה ברשות ביום שאחרי עבאס, מעוררות ביקורת חריפה ומעלות טענות לביסוס הנהגה משפחתית
יוני בן מנחם | 18 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות
הוועידה השמינית של פת"ח הסתיימה ביום שבת לאחר שלושה ימי דיונים. תוצאות הבחירות לוועדה המרכזית של הארגון – המוסד העליון המקבל את ההחלטות בפת"ח – מצביעות על תמונת מצב מפתיעה, שעשויה לסבך עוד יותר את קרב הירושה במקרה של מותו של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, או כניסתו למצב של נבצרות רפואית. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.
הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במיקומו של חוסיין א-שיח', סגנו של עבאס ומי שנחשב לאחד מיורשיו הפוטנציאליים. א-שיח' הגיע רק למקום הרביעי בבחירות הפנימיות. למקום הראשון הגיע מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם בכלא הישראלי. אחריו נבחרו מאג'ד פרג', ראש המודיעין הכללי הפלסטיני, ובמקום השלישי ג'בריל רג'וב, מזכ"ל ארגון פת"ח. יאסר עבאס, בנו של יו"ר הרש"פ, נבחר למקום השמיני בוועדה המרכזית, שבה 18 חברים.
גורמים בכירים בפת"ח אומרים כי במצב שנוצר בעקבות הבחירות הפנימיות, ובתרחיש של קרב ירושה לאחר ירידתו של עבאס מהבמה הפוליטית, יתקשה א-שיח' לטעון כי הוא היורש הטבעי או המועמד המוביל של פת"ח בבחירות כלליות לנשיאות. הוועדה המרכזית תידרש להכריע מי יהיה המועמד שיוביל את הארגון בבחירות לנשיאות הרשות הפלסטינית.
