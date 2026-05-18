גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס מתקשה לגבש תגובה לחיסול מפקד הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מחשש להסלמה שתפגע בו
יוני בן מנחם | 18 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
חמאס מתלבט כיצד להגיב לחיסול עז א-דין אלחדאד | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיסולו של עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ב-15 במאי ברצועת עזה, הפתיע את הנהגת ארגון הטרור ומציב אותה בפני אחד האתגרים הרגישים ביותר מאז תחילת המלחמה בעזה.
אלחדאד מילא תפקיד מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס ונחשב לאחד המפקדים המשמעותיים. מעבר לפגיעה האישית והמבצעית, מדובר באירוע בעל משמעות רחבה יותר, הנוגע למאזן ההרתעה, ליכולת הפיקוד והשליטה של חמאס, ולשאלת המשך ניהול העימות מול ישראל.
לדברי אותם גורמים, חיסולו של אלחדאד הוא חלק מהמדיניות הישראלית לבוא חשבון עם כל מי שהיה מעורב בתכנון ובביצוע הטבח ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר. במסגרת זו הוקמה בשב"כ יחידה מיוחדת בשם "ניל"י", שתפקידה לאסוף מידע מודיעיני, לאתר את המעורבים בטבח במישרין או בעקיפין, ולפעול לחיסולם.
