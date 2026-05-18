חמאס מתלבט כיצד להגיב לחיסול עז א-דין אלחדאד | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיסולו של עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ב-15 במאי ברצועת עזה, הפתיע את הנהגת ארגון הטרור ומציב אותה בפני אחד האתגרים הרגישים ביותר מאז תחילת המלחמה בעזה.

אלחדאד מילא תפקיד מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס ונחשב לאחד המפקדים המשמעותיים. מעבר לפגיעה האישית והמבצעית, מדובר באירוע בעל משמעות רחבה יותר, הנוגע למאזן ההרתעה, ליכולת הפיקוד והשליטה של חמאס, ולשאלת המשך ניהול העימות מול ישראל.