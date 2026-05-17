מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון

איום רחפני הנפץ ממשיך להעסיק את כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ועד כה גבה את חייהם של מספר לוחמים והוביל לפציעתם של נוספים.

"אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה – כפי שעשינו גם בתחומים אחרים – שתביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת", אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו.