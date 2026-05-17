חיזבאללה מפעיל רחפני נפץ שמונחים בסיב אופטי ואינם תלויים בתקשורת רדיו. תא"ל במיל' פיני יונגמן מנתח את הפער שנוצר במענה הישראלי, ואת הדרך ליירט את האיום לפני שהוא מגיע לכוחות

יוני בן מנחם | 17 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳

מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון

איום רחפני הנפץ ממשיך להעסיק את כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ועד כה גבה את חייהם של מספר לוחמים והוביל לפציעתם של נוספים.

"אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה – כפי שעשינו גם בתחומים אחרים – שתביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת", אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו.

תא"ל במיל' פיני יונגמן, לשעבר סמנכ"ל בכיר ברפאל בתחום ההגנה האווירית וכיום נשיא ומשנה למנכ"ל חברת הטכנולוגיה הביטחונית TSG, מתייחס בתוכנית "האסטרטגים" של אפוק לפערים הקיימים, לדרכי ההתמודדות עם האיום, ולשאלה האם שיטת רחפני הנפץ עלולה להגיע גם לזירות נוספות.

קרדיט: Fatima Shbair/Getty Images

בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו מספר בכירים חיים, אחד מהם צפוי להיות מחליפו של אלחדאד. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי החיסול עשוי לחזק את סירוב חמאס להתפרק מנשקו

גורמי מודיעין במערב מסרו כי שיתוף הפעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך בשנה האחרונה לקרוב מאי פעם, עד כדי יצירת ציר ביטחוני אזורי בלתי רשמי הכולל את ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה וארה"ב

ראש הממשלה הבריטי מתמודד עם לחץ גובר מבית, אך המשבר הפוליטי שלו התחיל הרבה לפני הקלפיות: בצמיחה החלשה, ביוקר המחיה, במיסים העולים ובתחושה הציבורית שההבטחה לשינוי לא התממשה

גורמי ביטחון בכירים אומרים כי ארגון הטרור נוקט ב"מארבי אש משולבים": תקיפה ראשונית של מטרה צבאית באמצעות רחפן נפץ או ירי מדויק, ובהמשך תקיפה של כוחות החילוץ, הפינוי והתגבור המגיעים לזירה. לדבריהם, צה"ל מרכז מאמץ בחיסול מפעילי הרחפנים, מתוך הערכה שפגיעה בהם עשויה לצמצם באופן משמעותי את היקף האיום

ביקורו של מפקד כוח "קודס" האיראני בבגדד ופרשת הבסיס הישראלי במדבר עיראק חושפים את חולשת הריבונות העיראקית ואת הסכנה להפיכת המדינה לזירת עימות פתוחה בין טהראן, וושינגטון וירושלים

וושינגטון מהדקת את הלחץ הימי והכלכלי, וטהראן מגיבה במערך עקיפה רחב: מצי צללים והעברות נפט בלב ים ועד נתיבי סחר יבשתיים ומסדרונות פיננסיים חלופיים

