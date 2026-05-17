חיזבאללה מפעיל רחפני נפץ שמונחים בסיב אופטי ואינם תלויים בתקשורת רדיו. תא"ל במיל' פיני יונגמן מנתח את הפער שנוצר במענה הישראלי, ואת הדרך ליירט את האיום לפני שהוא מגיע לכוחות
יוני בן מנחם | 17 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳
מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון
איום רחפני הנפץ ממשיך להעסיק את כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ועד כה גבה את חייהם של מספר לוחמים והוביל לפציעתם של נוספים.
"אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה – כפי שעשינו גם בתחומים אחרים – שתביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת", אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו.
תא"ל במיל' פיני יונגמן, לשעבר סמנכ"ל בכיר ברפאל בתחום ההגנה האווירית וכיום נשיא ומשנה למנכ"ל חברת הטכנולוגיה הביטחונית TSG, מתייחס בתוכנית "האסטרטגים" של אפוק לפערים הקיימים, לדרכי ההתמודדות עם האיום, ולשאלה האם שיטת רחפני הנפץ עלולה להגיע גם לזירות נוספות.
