בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו מספר בכירים חיים, אחד מהם צפוי להיות מחליפו של אלחדאד. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי החיסול עשוי לחזק את סירוב חמאס להתפרק מנשקו

יוני בן מנחם | 17 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חמאס לאחר חיסול עז א-דין אל-חדאד | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, הוא אירוע חשוב מאוד. מדובר בהישג מודיעיני ומבצעי טקטי, אך לא במהלך שיביא את חמאס למתן את עמדותיו או להסכים להתפרק מנשקו.

לדבריהם, הטעות המרכזית של אל-חדאד הייתה שהפסיק להסתתר במנהרות וחזר לפעול מעל פני הקרקע, מתוך תחושה כי הוא חסין מפני חיסול ישראלי. הוא אף שינה כמה פעמים את חזותו ואת זהותו החיצונית כדי לחמוק מהמודיעין הישראלי, אולם ללא הצלחה. השב"כ חשף כבר בשלבים מוקדמים את הזהויות החדשות שאימץ, ויחד עם צה"ל ניהל אחריו מעקב במשך תקופה ארוכה, עד שהדרג המדיני קיבל את ההחלטה לחסלו.

סגירת החשבון עם אל-חדאד, שהיה ממתכנני טבח 7 באוקטובר 2023, חשובה מאוד הן מבחינת סגירת המעגל והן מבחינת העברת מסר ברור לחמאס: ישראל תרדוף כל מי שהיה מעורב בתכנון הטבח ובביצועו. הפסקת האש ברצועה אינה מעניקה להם חסינות, וישראל נחושה לפרק את חמאס מנשקו ולהסירו מהשלטון.

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 20 במרץ 2026

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 20 במרץ 2026 | צילום: Omar AL-QATTAA / AFP via Getty Images

