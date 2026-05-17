חמאס לאחר חיסול עז א-דין אל-חדאד | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, הוא אירוע חשוב מאוד. מדובר בהישג מודיעיני ומבצעי טקטי, אך לא במהלך שיביא את חמאס למתן את עמדותיו או להסכים להתפרק מנשקו.

לדבריהם, הטעות המרכזית של אל-חדאד הייתה שהפסיק להסתתר במנהרות וחזר לפעול מעל פני הקרקע, מתוך תחושה כי הוא חסין מפני חיסול ישראלי. הוא אף שינה כמה פעמים את חזותו ואת זהותו החיצונית כדי לחמוק מהמודיעין הישראלי, אולם ללא הצלחה. השב"כ חשף כבר בשלבים מוקדמים את הזהויות החדשות שאימץ, ויחד עם צה"ל ניהל אחריו מעקב במשך תקופה ארוכה, עד שהדרג המדיני קיבל את ההחלטה לחסלו.