גורמי מודיעין במערב מסרו כי שיתוף הפעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך בשנה האחרונה לקרוב מאי פעם, עד כדי יצירת ציר ביטחוני אזורי בלתי רשמי הכולל את ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה וארה"ב
יוני בן מנחם | 15 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מאחורי הידוק הקשרים של ישראל עם איחוד האמירויות | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי איחוד האמירויות היא כיום הידידה הקרובה ביותר של ישראל מבין מדינות המפרץ, ודוגמה להצלחת תהליך הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב.
לשכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיעה ב-13 במאי כי במהלך המלחמה נגד איראן ביקר נתניהו בחשאי באיחוד האמירויות ונועד עם הנשיא, השיח' מוחמד בן זאיד. באבו דאבי הכחישו רשמית את דבר הביקור, אולם אותם גורמים מעריכים כי ההכחשה נובעת מחשש מתגובת איראן וגורמים קיצוניים בעולם הערבי.
לדבריהם, ביקורו של נתניהו חשף רמת תיאום מדיני וביטחוני חסרת תקדים בין שתי המדינות, והפגישה הובילה ל"פריצת דרך היסטורית" ביחסים בין המדינות.
