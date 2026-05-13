ראש הממשלה הבריטי מתמודד עם לחץ גובר מבית, אך המשבר הפוליטי שלו התחיל הרבה לפני הקלפיות: בצמיחה החלשה, ביוקר המחיה, במיסים העולים ובתחושה הציבורית שההבטחה לשינוי לא התממשה
דורון פסקין | 13 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳
מה עומד מאחורי מפלת הלייבור בבחירות המקומיות בבריטניה? | פרשנות
הלחץ על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, לפנות את כסאו גובר מאז מפלת הלייבור בבחירות המקומיות בשבוע שעבר. בשלב זה סטארמר מתעקש להישאר בתפקידו, אף שגם בתוך מפלגתו מתרבים הקולות הקוראים לו לפרוש.
את תוצאות הבחירות אי אפשר להסביר רק דרך הכלכלה, אך קשה מאוד להבין אותן בלעדיה. ממשלת סטארמר לא הובילה את בריטניה למיתון עמוק, והנתונים הרשמיים אף מצביעים על צמיחה מסוימת. ואולם הבעיה הפוליטית שלה עמוקה יותר: עבור חלק גדול מהציבור, השינוי שהבטיח הלייבור לפני בחירות 2024 לא תורגם לשיפור מורגש ברמת החיים, ביוקר המחיה, בשירותים הציבוריים או בתחושת הביטחון הכלכלי.
לפי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, ONS, התמ"ג הבריטי צמח ב-1.4% בשנת 2025, לאחר צמיחה של 1.1% ב-2024. אלא שהנתון השנתי מסתיר האטה ברורה: ברבעון הרביעי של 2025 צמחה הכלכלה ב-0.1% בלבד, בדומה לרבעון שקדם לו. מגזר השירותים, ליבת הכלכלה הבריטית, לא צמח כלל באותו רבעון, ואילו ענף הבנייה ירד ב-2%. זה אינו מיתון רשמי, אך גם לא סיפור הצלחה כלכלי שממשלה יכולה למכור לציבור כתפנית חיובית.
