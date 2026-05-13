מה עומד מאחורי מפלת הלייבור בבחירות המקומיות בבריטניה? | פרשנות

הלחץ על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, לפנות את כסאו גובר מאז מפלת הלייבור בבחירות המקומיות בשבוע שעבר. בשלב זה סטארמר מתעקש להישאר בתפקידו, אף שגם בתוך מפלגתו מתרבים הקולות הקוראים לו לפרוש.

את תוצאות הבחירות אי אפשר להסביר רק דרך הכלכלה, אך קשה מאוד להבין אותן בלעדיה. ממשלת סטארמר לא הובילה את בריטניה למיתון עמוק, והנתונים הרשמיים אף מצביעים על צמיחה מסוימת. ואולם הבעיה הפוליטית שלה עמוקה יותר: עבור חלק גדול מהציבור, השינוי שהבטיח הלייבור לפני בחירות 2024 לא תורגם לשיפור מורגש ברמת החיים, ביוקר המחיה, בשירותים הציבוריים או בתחושת הביטחון הכלכלי.