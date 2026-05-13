גורמי ביטחון בכירים אומרים כי ארגון הטרור נוקט ב"מארבי אש משולבים": תקיפה ראשונית של מטרה צבאית באמצעות רחפן נפץ או ירי מדויק, ובהמשך תקיפה של כוחות החילוץ, הפינוי והתגבור המגיעים לזירה. לדבריהם, צה"ל מרכז מאמץ בחיסול מפעילי הרחפנים, מתוך הערכה שפגיעה בהם עשויה לצמצם באופן משמעותי את היקף האיום
יוני בן מנחם | 13 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
רחפני נפץ ומארבי אש: כך חיזבאללה משנה את הקרב בדרום לבנון | פרשנות
באופן רשמי קיימת הפסקת אש בדרום לבנון בין צה"ל לבין חיזבאללה, אולם זאת רק למראית עין. דובר צה"ל מסר אתמול כי מאז כניסת הבנות הפסקת האש לתוקף, תקף צה"ל יותר מ-1,100 מטרות של חיזבאללה, ויותר מ-350 מחבלים חוסלו.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיזבאללה פתח בשלב חדש של העימות בדרום לבנון, ועבר למה שהוא מגדיר כ"מלחמת התשה" נגד הנוכחות הצבאית של צה"ל באזור.
לדבריהם, מדובר בשלב מורכב יותר, החורג בהרבה מחילופי המהלומות הצבאיות שאפיינו את השנים האחרונות. חיזבאללה פועל כיום על פי תפיסת לחימה המבוססת על התשה רב-שכבתית, שמטרתה אינה רק לגרום אבדות לצה"ל, אלא גם לערער את תחושת הביטחון של העורף הישראלי ולשחוק בהדרגה את חופש הפעולה של ישראל לאורך הגבול.
