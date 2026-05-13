רחפני נפץ ומארבי אש: כך חיזבאללה משנה את הקרב בדרום לבנון | פרשנות

באופן רשמי קיימת הפסקת אש בדרום לבנון בין צה"ל לבין חיזבאללה, אולם זאת רק למראית עין. דובר צה"ל מסר אתמול כי מאז כניסת הבנות הפסקת האש לתוקף, תקף צה"ל יותר מ-1,100 מטרות של חיזבאללה, ויותר מ-350 מחבלים חוסלו.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיזבאללה פתח בשלב חדש של העימות בדרום לבנון, ועבר למה שהוא מגדיר כ"מלחמת התשה" נגד הנוכחות הצבאית של צה"ל באזור.