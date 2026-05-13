האם עיראק תהפוך לזירת לחימה חדשה בין איראן לארה"ב וישראל | פרשנות

ביקורו השבוע בבגדד של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני, איננו עוד ביקור שגרתי במסגרת התיאום הביטחוני בין איראן לעיראק.

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הביקור משקף בראש ובראשונה את עומק החרדה האיראנית מפני האפשרות שעיראק הופכת בהדרגה לחוליה מרכזית במאבק האזורי בין טהראן לישראל, ואולי אף למרחב חדירה מבצעי המאיים ישירות על הביטחון הלאומי של איראן.