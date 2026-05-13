ביקורו של מפקד כוח "קודס" האיראני בבגדד ופרשת הבסיס הישראלי במדבר עיראק חושפים את חולשת הריבונות העיראקית ואת הסכנה להפיכת המדינה לזירת עימות פתוחה בין טהראן, וושינגטון וירושלים

יוני בן מנחם | 13 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם עיראק תהפוך לזירת לחימה חדשה בין איראן לארה"ב וישראל | פרשנות

ביקורו השבוע בבגדד של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני, איננו עוד ביקור שגרתי במסגרת התיאום הביטחוני בין איראן לעיראק.

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הביקור משקף בראש ובראשונה את עומק החרדה האיראנית מפני האפשרות שעיראק הופכת בהדרגה לחוליה מרכזית במאבק האזורי בין טהראן לישראל, ואולי אף למרחב חדירה מבצעי המאיים ישירות על הביטחון הלאומי של איראן.

העיתוי אינו מקרי. הביקור נערך על רקע דיווחים בתקשורת המערבית על קיומו של בסיס ישראלי חשאי במדבר העיראקי, לצד ההסלמה המתמשכת בין איראן לישראל והחשש מפני התרחבות העימות האזורי. מבחינת טהראן, עצם האפשרות שישראל הצליחה לבסס תשתית מבצעית בתוך עיראק היא התפתחות אסטרטגית מטרידה במיוחד.

כוחות צבא איראן, 2 במרץ 2016 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

