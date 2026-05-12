הניסיון האיראני לעקוף את המצור האמריקני | פרשנות

המעבר של ארה"ב מגישה של עימות צבאי ישיר מול איראן להפעלת לחץ ימי וכלכלי ממוקד משקף שינוי תפיסתי עמוק. במקום ניסיון להביא להכרעה מהירה, מדובר באסטרטגיה של שחיקה מתמשכת, שמטרתה להגביל את יכולתה של איראן לייצא נפט ולפעול בחופשיות בנתיבי השייט המרכזיים במפרץ הפרסי ובמצרי הורמוז. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

אף שאין מדובר במצור ימי מלא במובנו הקלאסי, ההשפעה המצטברת של הסנקציות, הפיקוח הימי והמעקב המודיעיני יוצרת עבור איראן מציאות של לחץ מתמשך על עורק החיים הכלכלי המרכזי שלה. עם זאת, האיראנים למדו להתמודד עם הלחץ הימי והכלכלי האמריקני.