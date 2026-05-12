וושינגטון מהדקת את הלחץ הימי והכלכלי, וטהראן מגיבה במערך עקיפה רחב: מצי צללים והעברות נפט בלב ים ועד נתיבי סחר יבשתיים ומסדרונות פיננסיים חלופיים
יוני בן מנחם | 12 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
הניסיון האיראני לעקוף את המצור האמריקני | פרשנות
המעבר של ארה"ב מגישה של עימות צבאי ישיר מול איראן להפעלת לחץ ימי וכלכלי ממוקד משקף שינוי תפיסתי עמוק. במקום ניסיון להביא להכרעה מהירה, מדובר באסטרטגיה של שחיקה מתמשכת, שמטרתה להגביל את יכולתה של איראן לייצא נפט ולפעול בחופשיות בנתיבי השייט המרכזיים במפרץ הפרסי ובמצרי הורמוז. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.
אף שאין מדובר במצור ימי מלא במובנו הקלאסי, ההשפעה המצטברת של הסנקציות, הפיקוח הימי והמעקב המודיעיני יוצרת עבור איראן מציאות של לחץ מתמשך על עורק החיים הכלכלי המרכזי שלה. עם זאת, האיראנים למדו להתמודד עם הלחץ הימי והכלכלי האמריקני.
איראן אינה מתייחסת למערכה הזו כאל בעיה טקטית בלבד, אלא כאל אתגר מערכתי המחייב שינוי עמוק באופן שבו היא מארגנת את הכלכלה, הלוגיסטיקה והפריסה האזורית שלה. מצד אחד, התלות בנתיבי השייט היא מקור מובהק לפגיעות; מצד שני, היא גם בסיס הכוח המרכזי של איראן כיצואנית אנרגיה. מכאן נובעת אסטרטגיה המבקשת להפוך את התלות הזו ממוקד חולשה למערכת רב-שכבתית, מבוזרת וגמישה יותר.
