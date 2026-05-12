טראמפ מגיע לפסגה בבייג'ינג: מה על סדר היום | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להגיע מחר לבייג'ינג לביקור מדיני ראשון של נשיא אמריקני בסין זה כמעט תשע שנים.

משרד החוץ הסיני הודיע רשמית כי טראמפ יבקר במדינה בין 13 ל-15 במאי, בהזמנת הנשיא שי ג'ין-פינג. דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, אמר כי שני המנהיגים יקיימו "חילופי דעות מעמיקים" על סוגיות מרכזיות ביחסי סין-ארה"ב ועל "שלום ופיתוח עולמיים". אולם מאחורי הניסוח הדיפלומטי מסתתרת פסגה רחבה בהרבה מביקור נימוסין.