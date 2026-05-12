איראן, טייוואן, אוקראינה ועוד – ביקורו הראשון של נשיא אמריקני בסין זה כמעט תשע שנים צפוי לעסוק במגוון נושאים רגישים שעל הפרק

דורון פסקין | 12 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

טראמפ מגיע לפסגה בבייג'ינג: מה על סדר היום | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להגיע מחר לבייג'ינג לביקור מדיני ראשון של נשיא אמריקני בסין זה כמעט תשע שנים.

משרד החוץ הסיני הודיע רשמית כי טראמפ יבקר במדינה בין 13 ל-15 במאי, בהזמנת הנשיא שי ג'ין-פינג. דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, אמר כי שני המנהיגים יקיימו "חילופי דעות מעמיקים" על סוגיות מרכזיות ביחסי סין-ארה"ב ועל "שלום ופיתוח עולמיים". אולם מאחורי הניסוח הדיפלומטי מסתתרת פסגה רחבה בהרבה מביקור נימוסין.

איראן

אחד הנושאים הדחופים ביותר מבחינת וושינגטון הוא איראן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ממשל טראמפ לוחץ על בייג'ינג להשתמש בהשפעתה על טהראן כדי לקדם הסכם שיסיים את המלחמה ויפתח מחדש את מצר הורמוז.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 ביוני 2025 | צילום: Tasos Katopodis/Getty Images

