כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הוועידה השמינית של פת"ח נועדה לבצר את מעמדו של חוסיין א-שיח' כיורש המועדף של מחמוד עבאס, לקדם את בנו יאסר לעמדת כוח מרכזית ולבלום את השפעתו הגוברת של מרוואן ברגותי לקראת קרב הירושה ברש"פ

יוני בן מנחם | 11 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הוועידה השמינית של הפת"ח – מה עומד על הפרק? | פרשנות

הוועידה השמינית של פת"ח צפויה להתכנס ביום חמישי הקרוב, 14 במאי, ולהימשך שלושה ימים. גורמים בכירים בארגון מגדירים אותה כוועידה חשובה במיוחד, הראשונה זה כעשור.

בוועידה צפויים להשתתף כ-2,500 חברי פת"ח, שיבחרו את מוסדות הארגון. כל זאת בעוד הרשות הפלסטינית עצמה הולכת ונחלשת ברחוב הפלסטיני ומצבה הכלכלי קשה. עם זאת, יו"ר הרשות, מחמוד עבאס, ממשיך להחזיק בשלטון למרות הביקורת הנמתחת עליו.

להערכת גורמים בכירים בפת"ח, אם לא יהיו זיופים בבחירות הפנימיות, תוצאות הוועידה ידועות מראש, ומטרתה מבחינת עבאס היא לקדם שלושה יעדים עיקריים:

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בישיבת הוועדה המרכזית של פת"ח, 1 באוקטובר 2019

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בישיבת הוועדה המרכזית של פת"ח, 1 באוקטובר 2019 | צילום: Abbas Momani/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר ההגנה, פיט הגסת', ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026
הדילמה של הנשיא טראמפ | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי נשיא ארה"ב שוחח אמש עם ראש הממשלה והבהיר כי אינו מתכוון לוותר על דרישתו מאיראן להוציא משטחה את האורניום המועשר. להערכת גורמי ביטחון בכירים, טראמפ לא ינקוט בפעולה צבאית לפני ביקורו בסין

EYAD BABA, Khaled Desouki, MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images
"היום שאחרי" בדרום: מבוי סתום בעזה, מתיחות מול מצרים | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

תוכנית טראמפ נעצרה מול סירוב חמאס לפירוז, והשלום עם מצרים קיים אך מתוח. אל"מ במיל' דוד חכם מנתח את הזירה הדרומית אחרי המלחמה – מהרצועה ועד סיני

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש נואם בפני העצרת הכללית של האו"ם, 27 באפריל 2026
האו"ם שאחרי גוטרש: מי ינהל את הארגון שהעולם מתקשה לסמוך עליו? | פרשנות

איל לוינטר

החל הקרב על זהות המזכ"ל הבא, שיקבע לא רק את פני הארגון בעשור הקרוב, אלא גם את יחסו לישראל, למימון האמריקני ולמאבקי הכוח בין וושינגטון, מוסקבה ובייג'ינג. אלה המועמדים והסיכויים

מינרליים קריטיים משונעים בנמל ליאן-יונג-גאנג שבמזרח סין לקראת ייצוא ליפן, ספט' 2010
ארה"ב בונה ארכיטקטורה שתאפשר לה להשתלט מחדש על שרשראות האספקה | פרשנות

איל לוינטר

סין הפכה את שרשראות האספקה של מינרלים קריטיים לנשק אסטרטגי. עכשיו ארה"ב מנסה להקים מערך נגדי שימנע מבייג'ינג לסגור את הברז ברגע הקריטי

חייל אוקראיני מחזיק דגם של רחפן התקיפה "מרסיאנין", 7 באפריל 2026
כיצד אוקראינה מנסה ללמד את העולם להפיל שאהדים | פרשנות

איל לוינטר

אוקראינה בנתה שכבת הגנה זולה נגד כטב"מי שאהד איראניים. מדינות האזור, בהן ארה"ב, מבקשות עכשיו ללמוד ממנה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
הסבלנות האמריקנית מול איראן הולכת ואוזלת | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי העיכוב בתשובת איראן להצעה האמריקנית מגביר את המתיחות בין הצדדים. בינתיים, וושינגטון ביקשה מקטאר לשוב ולתווך בינה לבין טהראן. בירושלים גוברת הדאגה מהאפשרות שארה"ב תסכים לפשרה עם איראן, ולא תעמוד על דרישה לכניעה מלאה

שתפו: