הוועידה השמינית של הפת"ח – מה עומד על הפרק? | פרשנות

הוועידה השמינית של פת"ח צפויה להתכנס ביום חמישי הקרוב, 14 במאי, ולהימשך שלושה ימים. גורמים בכירים בארגון מגדירים אותה כוועידה חשובה במיוחד, הראשונה זה כעשור.

בוועידה צפויים להשתתף כ-2,500 חברי פת"ח, שיבחרו את מוסדות הארגון. כל זאת בעוד הרשות הפלסטינית עצמה הולכת ונחלשת ברחוב הפלסטיני ומצבה הכלכלי קשה. עם זאת, יו"ר הרשות, מחמוד עבאס, ממשיך להחזיק בשלטון למרות הביקורת הנמתחת עליו.