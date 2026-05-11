הדילמה של הנשיא טראמפ | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח אמש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על מצב המלחמה מול איראן ועל פעילות צה"ל בלבנון.

לדבריהם, טראמפ הבהיר לנתניהו כי אינו מתכוון לוותר על דרישתו מאיראן להוציא משטחה את האורניום המועשר. המשא ומתן בין איראן לארה"ב צפוי להימשך בימים הקרובים בהתכתבויות, בתיווכה של פקיסטן.