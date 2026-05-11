גורמים מדיניים בכירים מסרו כי נשיא ארה"ב שוחח אמש עם ראש הממשלה והבהיר כי אינו מתכוון לוותר על דרישתו מאיראן להוציא משטחה את האורניום המועשר. להערכת גורמי ביטחון בכירים, טראמפ לא ינקוט בפעולה צבאית לפני ביקורו בסין
יוני בן מנחם | 11 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הדילמה של הנשיא טראמפ | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח אמש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על מצב המלחמה מול איראן ועל פעילות צה"ל בלבנון.
לדבריהם, טראמפ הבהיר לנתניהו כי אינו מתכוון לוותר על דרישתו מאיראן להוציא משטחה את האורניום המועשר. המשא ומתן בין איראן לארה"ב צפוי להימשך בימים הקרובים בהתכתבויות, בתיווכה של פקיסטן.
אותם גורמים הביעו קורת רוח מכך שאיראן דחתה את ההצעה האמריקנית, וטענו כי הסכמה מצידה לטיוטת ההסכם הייתה עלולה להיות גרועה מבחינת ישראל. במצב שנוצר, לדבריהם, עדיף לישראל שלא ייחתם הסכם כלל מאשר שייחתם הסכם גרוע.
