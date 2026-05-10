"היום שאחרי" בדרום: מבוי סתום בעזה, מתיחות מול מצרים | צפו בריאיון

"בקהיר התנהלו מגעים בין משלחת חמאס לבין הנציגים של מועצת השלום. ממה שאני מבין, אחרי שורה של מגעים מאוד אינטנסיביים, בימים האחרונים השיחות הללו הגיעו למבוי סתום. אפשר לומר שהשיחות הללו נכשלו לאחר שחמאס עמד בעמדותיו [...] הבעיה המרכזית הייתה הסוגיה של ההתפרקות מנשק של חמאס ופירוז הרצועה", אומר אל"מ במיל' דוד חכם בריאיון לתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק.

בעוד צה"ל ממשיך להחזיק בכ-60% מרצועת עזה, אל"מ חכם מתייחס למצב הנוכחי בשטח, לשאלה האם תוכנית 20 הנקודות של טראמפ אכן תוכל להתממש, ולאפשרות שישראל ניצבת בפני מערכה נוספת ברצועה.