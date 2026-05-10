תוכנית טראמפ נעצרה מול סירוב חמאס לפירוז, והשלום עם מצרים קיים אך מתוח. אל"מ במיל' דוד חכם מנתח את הזירה הדרומית אחרי המלחמה – מהרצועה ועד סיני
יוני בן מנחם | 10 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳
"היום שאחרי" בדרום: מבוי סתום בעזה, מתיחות מול מצרים | צפו בריאיון
"בקהיר התנהלו מגעים בין משלחת חמאס לבין הנציגים של מועצת השלום. ממה שאני מבין, אחרי שורה של מגעים מאוד אינטנסיביים, בימים האחרונים השיחות הללו הגיעו למבוי סתום. אפשר לומר שהשיחות הללו נכשלו לאחר שחמאס עמד בעמדותיו [...] הבעיה המרכזית הייתה הסוגיה של ההתפרקות מנשק של חמאס ופירוז הרצועה", אומר אל"מ במיל' דוד חכם בריאיון לתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק.
בעוד צה"ל ממשיך להחזיק בכ-60% מרצועת עזה, אל"מ חכם מתייחס למצב הנוכחי בשטח, לשאלה האם תוכנית 20 הנקודות של טראמפ אכן תוכל להתממש, ולאפשרות שישראל ניצבת בפני מערכה נוספת ברצועה.
נוסף על כך, אל"מ חכם, עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS ולשעבר יועץ לענייני ערבים למספר שרי ביטחון – מנתח את מצב היחסים בין ישראל למצרים, ואת האופן שבו הושפעו מהמלחמה שפרצה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר.
