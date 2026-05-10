כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

החל הקרב על זהות המזכ"ל הבא, שיקבע לא רק את פני הארגון בעשור הקרוב, אלא גם את יחסו לישראל, למימון האמריקני ולמאבקי הכוח בין וושינגטון, מוסקבה ובייג'ינג. אלה המועמדים והסיכויים

איל לוינטר | 10 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 7 דק׳

האו"ם שאחרי גוטרש: מי ינהל את הארגון שהעולם מתקשה לסמוך עליו? | פרשנות

רקע

כהונתו השנייה של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, מתקרבת לסיומה. ב-31 בדצמבר 2026 הוא צפוי לסיים את תפקידו, וב-1 בינואר 2027 אמור להיכנס ללשכת המזכ"ל בניו יורק האדם שיעמוד בראש הארגון הבין-לאומי המרכזי בעולם.

מאחר שמזכ"לי האו"ם מכהנים בדרך כלל קדנציה של חמש שנים, ולעתים גם קדנציה שנייה, ההכרעה על זהות מחליפו של גוטרש עשויה להשפיע על סדר היום של הארגון במשך עשור שלם – ובכלל זה על יחסו לישראל, לארה"ב ולמשברים המרכזיים בעולם.

על הנייר, המזכ"ל הוא "המנהל האדמיניסטרטיבי הראשי" של הארגון. בפועל, התפקיד רחב בהרבה: הוא כולל קביעת סדרי עדיפויות, מינוי בכירים במערכת האו"ם, תיווך מדיני, תיאום תגובות למשברים גלובליים ולעתים גם שימוש בסמכות החריגה לפי סעיף 99 למגילת האו"ם – הבאת נושא ישירות בפני מועצת הביטחון.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש נואם בפני העצרת הכללית של האו"ם, 27 באפריל 2026

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש נואם בפני העצרת הכללית של האו"ם, 27 באפריל 2026 | צילום: Angela Weiss/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
EYAD BABA, Khaled Desouki, MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images
"היום שאחרי" בדרום: מבוי סתום בעזה, מתיחות מול מצרים | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

תוכנית טראמפ נעצרה מול סירוב חמאס לפירוז, והשלום עם מצרים קיים אך מתוח. אל"מ במיל' דוד חכם מנתח את הזירה הדרומית אחרי המלחמה – מהרצועה ועד סיני

מינרליים קריטיים משונעים בנמל ליאן-יונג-גאנג שבמזרח סין לקראת ייצוא ליפן, ספט' 2010
ארה"ב בונה ארכיטקטורה שתאפשר לה להשתלט מחדש על שרשראות האספקה | פרשנות

איל לוינטר

סין הפכה את שרשראות האספקה של מינרלים קריטיים לנשק אסטרטגי. עכשיו ארה"ב מנסה להקים מערך נגדי שימנע מבייג'ינג לסגור את הברז ברגע הקריטי

חייל אוקראיני מחזיק דגם של רחפן התקיפה "מרסיאנין", 7 באפריל 2026
כיצד אוקראינה מנסה ללמד את העולם להפיל שאהדים | פרשנות

איל לוינטר

אוקראינה בנתה שכבת הגנה זולה נגד כטב"מי שאהד איראניים. מדינות האזור, בהן ארה"ב, מבקשות עכשיו ללמוד ממנה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
הסבלנות האמריקנית מול איראן הולכת ואוזלת | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי העיכוב בתשובת איראן להצעה האמריקנית מגביר את המתיחות בין הצדדים. בינתיים, וושינגטון ביקשה מקטאר לשוב ולתווך בינה לבין טהראן. בירושלים גוברת הדאגה מהאפשרות שארה"ב תסכים לפשרה עם איראן, ולא תעמוד על דרישה לכניעה מלאה

בין לחץ אמריקני להתשה איראנית: הקרב על תנאי ההסכם | פרשנות

יוני בן מנחם

איראן וארה"ב נוקטות באסטרטגיות משא ומתן מנוגדות לחלוטין במטרה להכתיב את תנאי ההסכם. ברקע, אומרים גורמים מדיניים בכירים, קיים חוסר אמון מוחלט בין הצדדים וספק האם הצד השני יכבד את התנאים שיסוכמו

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 28 במרץ 2026
הזירה הלבנונית בהמתנה לתוצאות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בשלב זה חיזבאללה נמנע, בתיאום עם איראן, מתגובה על החיסול בדאחיה – כדי לא לפגוע במשא ומתן. להערכתם, ישראל מעוניינת להפריד בין הזירות

שתפו: