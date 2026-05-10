סין הפכה את שרשראות האספקה של מינרלים קריטיים לנשק אסטרטגי. עכשיו ארה"ב מנסה להקים מערך נגדי שימנע מבייג'ינג לסגור את הברז ברגע הקריטי
איל לוינטר | 10 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳
ארה"ב בונה ארכיטקטורה שתאפשר לה להשתלט מחדש על שרשראות האספקה | פרשנות
רקע
מינרלים קריטיים אינם עוד חומרי גלם רגילים. הם שכבת הבסיס של התעשייה הטכנולוגית המודרנית – החומרים הקטנים שמאפשרים למערכות הגדולות לפעול. בלעדיהם קשה לייצר סוללות לרכב חשמלי, שבבים, מערכות לייזר, מנועים, טורבינות רוח, מערכות מכ"ם, מטוסים, טילים, מרכזי נתונים וציוד תקשורת.
הרשימה האמריקנית המעודכנת לשנת 2025 כוללת 60 מינרלים: 50 שהופיעו ברשימה הקודמת, ועוד עשרה שנוספו בעקבות הערכה מחודשת של סיכוני אספקה שביצע המכון הגיאולוגי של ארה"ב, USGS. לפי ההגדרה האמריקנית, מינרל נחשב "קריטי" כאשר הוא חיוני לביטחון הכלכלי או הלאומי, שרשרת האספקה שלו חשופה לשיבושים, והיעדרו עלול לפגוע בייצור מוצרים חיוניים.
זו בדיוק נקודת התורפה שמדאיגה את וושינגטון. מדינה יכולה להיות חזקה מאוד טכנולוגית, אך פגיעה אם אין לה גישה יציבה לחומרים המאפשרים את הייצור. מנגד, מי ששולט בחומרים הללו – ובעיקר בשלבי העיבוד שלהם – יכול להשפיע על מחירים, ליצור מחסור, לעכב תעשיות שלמות ואף להפעיל לחץ פוליטי.
