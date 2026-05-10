כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אוקראינה בנתה שכבת הגנה זולה נגד כטב"מי שאהד איראניים. מדינות האזור, בהן ארה"ב, מבקשות עכשיו ללמוד ממנה

איל לוינטר | 10 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 7 דק׳

כיצד אוקראינה מנסה ללמד את העולם להפיל שאהדים | פרשנות

רקע

כאשר נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף בתחילת מרץ כי ארה"ב ביקשה מאוקראינה לסייע בהגנה על בסיס אמריקני בירדן מפני כטב"מי שאהד, הוא לא ניסה להביך את וושינגטון. הוא חשף היפוך תפקידים: המדינה שבמשך שנים ביקשה מן המערב עוד מערכות הגנה הפכה בעצמה למקור ידע מבצעי מבוקש.

זלנסקי ציין כי אוקראינה קיבלה 11 בקשות סיוע ממדינות שכנות לאיראן, וכן מארה"ב ומאירופה. ימים ספורים אחר כך הוא כבר דיבר על צוותים אוקראינים שנשלחו למזרח התיכון, בין השאר לבסיס אמריקני בירדן.

מאז אותן פניות ראשונות, הידע האוקראיני כבר תורגם להסכמות ולהסכמים. בסעודיה נחתם הסדר לשיתוף פעולה ביטחוני עם משרד ההגנה האוקראיני, בקטאר נחתם הסכם בין-ממשלתי לעשר שנים בתחום ההגנה, וגם מול איחוד האמירויות הושגו הסכמות ארוכות טווח לשיתוף פעולה בתחום הביטחון וההגנה.

חייל אוקראיני מחזיק דגם של רחפן התקיפה "מרסיאנין", 7 באפריל 2026

חייל אוקראיני מחזיק דגם של רחפן התקיפה "מרסיאנין", 7 באפריל 2026 | צילום: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
EYAD BABA, Khaled Desouki, MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images
"היום שאחרי" בדרום: מבוי סתום בעזה, מתיחות מול מצרים | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

תוכנית טראמפ נעצרה מול סירוב חמאס לפירוז, והשלום עם מצרים קיים אך מתוח. אל"מ במיל' דוד חכם מנתח את הזירה הדרומית אחרי המלחמה – מהרצועה ועד סיני

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש נואם בפני העצרת הכללית של האו"ם, 27 באפריל 2026
האו"ם שאחרי גוטרש: מי ינהל את הארגון שהעולם מתקשה לסמוך עליו? | פרשנות

איל לוינטר

החל הקרב על זהות המזכ"ל הבא, שיקבע לא רק את פני הארגון בעשור הקרוב, אלא גם את יחסו לישראל, למימון האמריקני ולמאבקי הכוח בין וושינגטון, מוסקבה ובייג'ינג. אלה המועמדים והסיכויים

מינרליים קריטיים משונעים בנמל ליאן-יונג-גאנג שבמזרח סין לקראת ייצוא ליפן, ספט' 2010
ארה"ב בונה ארכיטקטורה שתאפשר לה להשתלט מחדש על שרשראות האספקה | פרשנות

איל לוינטר

סין הפכה את שרשראות האספקה של מינרלים קריטיים לנשק אסטרטגי. עכשיו ארה"ב מנסה להקים מערך נגדי שימנע מבייג'ינג לסגור את הברז ברגע הקריטי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
הסבלנות האמריקנית מול איראן הולכת ואוזלת | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי העיכוב בתשובת איראן להצעה האמריקנית מגביר את המתיחות בין הצדדים. בינתיים, וושינגטון ביקשה מקטאר לשוב ולתווך בינה לבין טהראן. בירושלים גוברת הדאגה מהאפשרות שארה"ב תסכים לפשרה עם איראן, ולא תעמוד על דרישה לכניעה מלאה

בין לחץ אמריקני להתשה איראנית: הקרב על תנאי ההסכם | פרשנות

יוני בן מנחם

איראן וארה"ב נוקטות באסטרטגיות משא ומתן מנוגדות לחלוטין במטרה להכתיב את תנאי ההסכם. ברקע, אומרים גורמים מדיניים בכירים, קיים חוסר אמון מוחלט בין הצדדים וספק האם הצד השני יכבד את התנאים שיסוכמו

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 28 במרץ 2026
הזירה הלבנונית בהמתנה לתוצאות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בשלב זה חיזבאללה נמנע, בתיאום עם איראן, מתגובה על החיסול בדאחיה – כדי לא לפגוע במשא ומתן. להערכתם, ישראל מעוניינת להפריד בין הזירות

שתפו: