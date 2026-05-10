כיצד אוקראינה מנסה ללמד את העולם להפיל שאהדים | פרשנות

רקע

כאשר נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף בתחילת מרץ כי ארה"ב ביקשה מאוקראינה לסייע בהגנה על בסיס אמריקני בירדן מפני כטב"מי שאהד, הוא לא ניסה להביך את וושינגטון. הוא חשף היפוך תפקידים: המדינה שבמשך שנים ביקשה מן המערב עוד מערכות הגנה הפכה בעצמה למקור ידע מבצעי מבוקש.

זלנסקי ציין כי אוקראינה קיבלה 11 בקשות סיוע ממדינות שכנות לאיראן, וכן מארה"ב ומאירופה. ימים ספורים אחר כך הוא כבר דיבר על צוותים אוקראינים שנשלחו למזרח התיכון, בין השאר לבסיס אמריקני בירדן.