אוקראינה בנתה שכבת הגנה זולה נגד כטב"מי שאהד איראניים. מדינות האזור, בהן ארה"ב, מבקשות עכשיו ללמוד ממנה
איל לוינטר | 10 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 7 דק׳
כיצד אוקראינה מנסה ללמד את העולם להפיל שאהדים | פרשנות
רקע
כאשר נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף בתחילת מרץ כי ארה"ב ביקשה מאוקראינה לסייע בהגנה על בסיס אמריקני בירדן מפני כטב"מי שאהד, הוא לא ניסה להביך את וושינגטון. הוא חשף היפוך תפקידים: המדינה שבמשך שנים ביקשה מן המערב עוד מערכות הגנה הפכה בעצמה למקור ידע מבצעי מבוקש.
זלנסקי ציין כי אוקראינה קיבלה 11 בקשות סיוע ממדינות שכנות לאיראן, וכן מארה"ב ומאירופה. ימים ספורים אחר כך הוא כבר דיבר על צוותים אוקראינים שנשלחו למזרח התיכון, בין השאר לבסיס אמריקני בירדן.
מאז אותן פניות ראשונות, הידע האוקראיני כבר תורגם להסכמות ולהסכמים. בסעודיה נחתם הסדר לשיתוף פעולה ביטחוני עם משרד ההגנה האוקראיני, בקטאר נחתם הסכם בין-ממשלתי לעשר שנים בתחום ההגנה, וגם מול איחוד האמירויות הושגו הסכמות ארוכות טווח לשיתוף פעולה בתחום הביטחון וההגנה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו