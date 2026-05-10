הסבלנות האמריקנית מול איראן הולכת ואוזלת | פרשנות

לדברי גורמים מדיניים בכירים בירושלים, ארה"ב מתחילה לאבד את סבלנותה לנוכח העיכוב בתשובת איראן להצעה האמריקנית, שהייתה אמורה להתקבל כבר בסוף השבוע שעבר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, רמז אתמול בפני כתבים כי ארה"ב עשויה לחזור ל"פרויקט החירות פלוס", כלשונו, כלומר לצעדים נוספים מעבר למהלך הקודם – מבלי לפרט מהם.

אותם גורמים מציינים כי וושינגטון ביקשה מקטאר לשוב ולתווך בינה לבין איראן, אף שקטאר עצמה הותקפה בעבר על ידי האיראנים בטילים ובכטב"מים. זאת לאחר שפקיסטן לא הצליחה להביא תשובה ברורה מטהראן. רשמית, פקיסטן עדיין מעורבת במאמצי התיווך, אך מאחורי הקלעים הקטארים פועלים במרץ מול האיראנים.