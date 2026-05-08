איראן וארה"ב נוקטות באסטרטגיות משא ומתן מנוגדות לחלוטין במטרה להכתיב את תנאי ההסכם. ברקע, אומרים גורמים מדיניים בכירים, קיים חוסר אמון מוחלט בין הצדדים וספק האם הצד השני יכבד את התנאים שיסוכמו
יוני בן מנחם | 8 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בין לחץ אמריקני להתשה איראנית: הקרב על תנאי ההסכם | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי המלחמה הנוכחית, שטרם הסתיימה, חיזקה את ההבנה כי משמרות המהפכה הם הגוף בעל המילה האחרונה בענייני הפנים והחוץ של איראן.
לדבריהם, מדובר בגוף הדומיננטי ביותר ברפובליקה האסלאמית, שהרחיב את השפעתו מעבר למישור הצבאי והפך לגורם המרכזי המעצב את הפוליטיקה האיראנית, תוך דחיקת הממסד הפוליטי לשוליים.
המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן אמור להתחדש בשבוע הבא באסלאמאבאד. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בריאיון ל-PBS כי הוא מקווה לסיים אותו בהסכם עוד לפני ביקורו בסין ב-14 בחודש ופגישתו עם הנשיא שי ג'ין-פינג.
