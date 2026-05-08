בין לחץ אמריקני להתשה איראנית: הקרב על תנאי ההסכם | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי המלחמה הנוכחית, שטרם הסתיימה, חיזקה את ההבנה כי משמרות המהפכה הם הגוף בעל המילה האחרונה בענייני הפנים והחוץ של איראן.

לדבריהם, מדובר בגוף הדומיננטי ביותר ברפובליקה האסלאמית, שהרחיב את השפעתו מעבר למישור הצבאי והפך לגורם המרכזי המעצב את הפוליטיקה האיראנית, תוך דחיקת הממסד הפוליטי לשוליים.