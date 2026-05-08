הזירה הלבנונית בהמתנה לתוצאות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

החיסול שביצעה ישראל השבוע ברובע א-דאחיה בביירות, שבו נהרג מפקד בכיר בכוח "רדואן" של חיזבאללה, מעורר דאגה רבה בארגון הטרור, כך טוענים פרשנים לבנונים.

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי החיסול בוצע במהלך הפסקת האש ובתיאום עם ארה"ב. למרות זאת, להערכתם חיזבאללה נמנע עד כה מתגובה, בתיאום עם איראן, כדי שלא לפגוע במשא ומתן הצפוי באסלאמאבאד.