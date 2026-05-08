גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בשלב זה חיזבאללה נמנע, בתיאום עם איראן, מתגובה על החיסול בדאחיה – כדי לא לפגוע במשא ומתן. להערכתם, ישראל מעוניינת להפריד בין הזירות
יוני בן מנחם | 8 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הזירה הלבנונית בהמתנה לתוצאות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות
החיסול שביצעה ישראל השבוע ברובע א-דאחיה בביירות, שבו נהרג מפקד בכיר בכוח "רדואן" של חיזבאללה, מעורר דאגה רבה בארגון הטרור, כך טוענים פרשנים לבנונים.
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי החיסול בוצע במהלך הפסקת האש ובתיאום עם ארה"ב. למרות זאת, להערכתם חיזבאללה נמנע עד כה מתגובה, בתיאום עם איראן, כדי שלא לפגוע במשא ומתן הצפוי באסלאמאבאד.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי בחיזבאללה חוששים מכך שישראל מנסה לקבוע מציאות ביטחונית חדשה בלבנון: המשך תקיפות נגד יעדי הארגון, לצד קידום משא ומתן מדיני עם ממשלת לבנון על הסדר עתידי. לכן, ארגון הטרור אינו תולה את יהבו במסלול הלבנוני-ישראלי בלבד, אלא ממתין בעיקר לתוצאות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן בשבוע הבא.
