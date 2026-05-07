כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אמש כונס הקבינט הביטחוני לדיון בהתפתחויות האחרונות. גורמים בסביבת ראש הממשלה טוענים כי טראמפ אינו צפוי להתפשר מול טהראן בסוגיית הוצאת האורניום המועשר, וכי אם הדרישה תתקבל, הדרך להסכם עשויה להיסלל. ברקע – ביקורו הצפוי של טראמפ בסין בשבוע הבא

יוני בן מנחם | 7 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם איראן וארה"ב בדרך להסכם? | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט הביטחוני לדיון בהתפתחויות מול איראן ובאפשרות לגיבוש הסכם בין ארה"ב לאיראן, שיביא לסיום המלחמה.

גורמים בסביבת ראש הממשלה טענו כי קיים תיאום מלא בין נתניהו לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וכי מבחינת ישראל הנושא המרכזי הוא הוצאת האורניום המועשר משטח איראן. לדבריהם, טראמפ אינו צפוי לוותר לטהראן בנקודה זו, ואם הדרישה תתקבל – תיסלל הדרך להסכם.

מנגד, דחייה איראנית של הדרישה עשויה להוביל לחידוש התקיפות. ההתפתחויות תלויות במידת נחישותו של טראמפ להשיג את היעדים שהציב, וישראל נערכת לשתי האפשרויות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, 23 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, 23 באפריל 2026 | צילום: SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מה רוצה טורקיה? | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, מדבר בריאיון לתוכנית "האסטרטגים" של אפוק על היריבות שהתפתחה בין ישראל לטורקיה, עתיד היחסים והאינטרסים של ארדואן

מכליות נפט בנמל חור פאקאן באיחוד האמירויות, 23 ביוני 2025
פרישת האמירויות מאופ"ק: מה תהיה ההשפעה על מחירי הנפט? | פרשנות

דורון פסקין

לכאורה, פרישת אבו דאבי אמורה לאפשר לה לייצר יותר ולייצא עוד נפט לשוק. עם זאת, יתכן כי לא תהיה לכך השפעה בטווח הקצר

כוחות צה"ל בלבנון, 29 באפריל 2026
רחפני הנפץ של חיזבאללה משנים את אופי המערכה | פרשנות

יוני בן מנחם

האיום הזול והמדויק שמציב חיזבאללה מאתגר את צה"ל ומעלה חשש מפני התרחבות לזירות נוספות. האם יש לו פתרון?

אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה, 30 במאי 2024
משמרות המהפכה מחלישים את המנהיג העליון ומקבלים את ההחלטות באיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

הערכת המודיעין בישראל, לפי גורמי ביטחון בכירים, היא כי איראן אינה נתונה עוד לשליטתו של מנהיג יחיד בעל סמכות מוחלטת

נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד
מאחורי ההחלטה של האמירויות לפרוש מאופ"ק | פרשנות

יוני בן מנחם

החלטת האמירויות לפרוש מהארגון לא נולדה ביום אחד, ומסמלת שינוי תפיסה בשוק הנפט

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 4 בינואר 2026
על סף התלקחות? ההסלמה השקטה ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

חמאס מגביר בהדרגה את רמת החיכוך מול צה"ל ברצועה, בעוד שצה"ל מגיב בפעולות ממוקדות שמטרתן לבלום הסלמה מבלי להיגרר לעימות רחב היקף

שתפו: