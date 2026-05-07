האם איראן וארה"ב בדרך להסכם? | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט הביטחוני לדיון בהתפתחויות מול איראן ובאפשרות לגיבוש הסכם בין ארה"ב לאיראן, שיביא לסיום המלחמה.

גורמים בסביבת ראש הממשלה טענו כי קיים תיאום מלא בין נתניהו לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וכי מבחינת ישראל הנושא המרכזי הוא הוצאת האורניום המועשר משטח איראן. לדבריהם, טראמפ אינו צפוי לוותר לטהראן בנקודה זו, ואם הדרישה תתקבל – תיסלל הדרך להסכם.