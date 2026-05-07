אמש כונס הקבינט הביטחוני לדיון בהתפתחויות האחרונות. גורמים בסביבת ראש הממשלה טוענים כי טראמפ אינו צפוי להתפשר מול טהראן בסוגיית הוצאת האורניום המועשר, וכי אם הדרישה תתקבל, הדרך להסכם עשויה להיסלל. ברקע – ביקורו הצפוי של טראמפ בסין בשבוע הבא
יוני בן מנחם | 7 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם איראן וארה"ב בדרך להסכם? | פרשנות
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש את הקבינט הביטחוני לדיון בהתפתחויות מול איראן ובאפשרות לגיבוש הסכם בין ארה"ב לאיראן, שיביא לסיום המלחמה.
גורמים בסביבת ראש הממשלה טענו כי קיים תיאום מלא בין נתניהו לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וכי מבחינת ישראל הנושא המרכזי הוא הוצאת האורניום המועשר משטח איראן. לדבריהם, טראמפ אינו צפוי לוותר לטהראן בנקודה זו, ואם הדרישה תתקבל – תיסלל הדרך להסכם.
מנגד, דחייה איראנית של הדרישה עשויה להוביל לחידוש התקיפות. ההתפתחויות תלויות במידת נחישותו של טראמפ להשיג את היעדים שהציב, וישראל נערכת לשתי האפשרויות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו