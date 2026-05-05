מה רוצה טורקיה? | צפו בריאיון

מאז ה-7 באוקטובר, ופרוץ המלחמה של ישראל עם חמאס, חלה הידרדרות משמעותית ביחסים בין ישראל לטורקיה.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, התבטא לא פעם באמירות קשות נגד ישראל וראש הממשלה נתניהו, ואף הביע תמיכה בחמאס.

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון, מדבר בתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק על מדיניות החוץ של ארדואן, האינטרס הטורקי באיראן ועתיד היחסים עם ישראל: "אני מאוד מודאג שהחיכוך בין שתי המדינות עלול לצאת משליטה".