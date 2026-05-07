גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי אחד התרחישים שאליהם נערך חיזבאללה הוא פרוץ מלחמת אזרחים. במסגרת זו נבחנת האפשרות שהארגון יפעל להשתלט על ביירות ועל מוסדות שלטון, במטרה להביא להפלת הממשלה
יוני בן מנחם | 7 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בין משבר פנימי ללחץ מבחוץ – חיזבאללה בצומת הכרעה | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי אחד התרחישים שאליהם נערך חיזבאללה ברצינות הוא פרוץ מלחמת אזרחים בלבנון, על רקע הוויכוחים הפנים-עדתיים סביב אפשרות המשא ומתן עם ישראל לקראת הסכם שלום.
לדבריהם, ארגון הטרור נערך לאפשרות של השתלטות על ביירות, על מוסדות השלטון ועל מוקדים מרכזיים של צבא לבנון, במטרה להפיל את ממשלת נוואף סלאם ולהשתלט פוליטית על המדינה.
בכירים בחיזבאללה משתמשים בתרחיש הזה כאיום כלפי ממשלת לבנון וכלפי עדות אחרות במדינה. הם טוענים בתקשורת הלבנונית כי העדה השיעית היא הגדולה במדינה, וכי היא מהווה כ-40% מאוכלוסיית לבנון, ולכן יש לה לגיטימציה מלאה להנהיג את המדינה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו