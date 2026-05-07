בין משבר פנימי ללחץ מבחוץ – חיזבאללה בצומת הכרעה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי אחד התרחישים שאליהם נערך חיזבאללה ברצינות הוא פרוץ מלחמת אזרחים בלבנון, על רקע הוויכוחים הפנים-עדתיים סביב אפשרות המשא ומתן עם ישראל לקראת הסכם שלום.

לדבריהם, ארגון הטרור נערך לאפשרות של השתלטות על ביירות, על מוסדות השלטון ועל מוקדים מרכזיים של צבא לבנון, במטרה להפיל את ממשלת נוואף סלאם ולהשתלט פוליטית על המדינה.