פרישת האמירויות מאופ"ק: מה תהיה ההשפעה על מחירי הנפט? | פרשנות

שבע מדינות החברות באופ"ק+ קיימו היום פגישה מקוונת, הראשונה מאז פרישתה של איחוד האמירויות מהארגון, שנכנסה לתוקף רשמית ביום שישי.

אותן מדינות הן סעודיה, עיראק, כווית, אלג׳יריה, קזחסטן, רוסיה ועומאן. הדיון התקיים לא רק על רקע עזיבתה של חברה מרכזית בארגון, אלא גם בשעה ששוק הנפט העולמי ממשיך להתמודד עם השלכות המלחמה, ובראשן שיבושי היצוא הנובעים מהמשבר סביב מצר הורמוז.