לכאורה, פרישת אבו דאבי אמורה לאפשר לה לייצר יותר ולייצא עוד נפט לשוק. עם זאת, יתכן כי לא תהיה לכך השפעה בטווח הקצר
דורון פסקין | 3 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
פרישת האמירויות מאופ"ק: מה תהיה ההשפעה על מחירי הנפט? | פרשנות
שבע מדינות החברות באופ"ק+ קיימו היום פגישה מקוונת, הראשונה מאז פרישתה של איחוד האמירויות מהארגון, שנכנסה לתוקף רשמית ביום שישי.
אותן מדינות הן סעודיה, עיראק, כווית, אלג׳יריה, קזחסטן, רוסיה ועומאן. הדיון התקיים לא רק על רקע עזיבתה של חברה מרכזית בארגון, אלא גם בשעה ששוק הנפט העולמי ממשיך להתמודד עם השלכות המלחמה, ובראשן שיבושי היצוא הנובעים מהמשבר סביב מצר הורמוז.
לפי סוכנות הידיעות רויטרס, בהצהרה שפורסמה לאחר הפגישה הודיעו המדינות על העלאת יעדי תפוקת הנפט ב-188,000 חביות ליום בחודש יוני. זוהי ההעלאה השלישית מאז סגירת מצרי הורמוז. תפוקת אופ"ק+ במרץ ירדה ל-35.06 מיליון חביות ביום, צניחה של 7.7 מיליון חביות ביום לעומת פברואר, בעיקר בשל מגבלות יצוא של סעודיה ועיראק ונזקי תשתית ברוסיה.
