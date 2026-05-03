האיום הזול והמדויק שמציב חיזבאללה מאתגר את צה"ל ומעלה חשש מפני התרחבות לזירות נוספות. האם יש לו פתרון?

יוני בן מנחם | 3 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

רחפני הנפץ של חיזבאללה משנים את אופי המערכה | פרשנות

העימות המתמשך בין ישראל לחיזבאללה בגבול הצפון עבר בשנים האחרונות שינוי מהותי. השינוי אינו נמדד רק במספר הרקטות, בטווחי הטילים או בעוצמת האש, אלא גם בכניסתם לשדה הקרב של אמצעי לחימה זולים, מדויקים וקשים לזיהוי: רחפני נפץ.

על פי גורמים צבאיים בכירים, צה"ל מכיר את האיום הזה כבר מרצועת עזה. מאז 2023 החל גם חיזבאללה לעשות בהם שימוש גובר נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב, וגם נגד יעדים סמוכים לגבול בתוך שטח ישראל.

ההתפתחות הזו אינה מקרית. בסיוע איראני, ובאמצעות למידה מזירות לחימה אחרות, ובראשן מלחמת רוסיה-אוקראינה, חיזבאללה שיפר את יכולותיו בתחום הרחפנים הן ברמת הדיוק והן בהיקף הייצור.

כוחות צה"ל בלבנון, 29 באפריל 2026

כוחות צה"ל בלבנון, 29 באפריל 2026 | צילום: Amir Levy/Getty Images

