הערכת המודיעין בישראל, לפי גורמי ביטחון בכירים, היא כי איראן אינה נתונה עוד לשליטתו של מנהיג יחיד בעל סמכות מוחלטת
יוני בן מנחם | 3 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
משמרות המהפכה מחלישים את המנהיג העליון ומקבלים את ההחלטות באיראן | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי קהיליית המודיעין בישראל השלימה את גיבוש תמונת המצב באשר לשאלה מי שולט כיום באיראן.
לדבריהם, מוג'תבא ח'מינאי ממשיך להסתתר במקום הידוע למעטים בלבד, מחשש שיחוסל על ידי ישראל. למרות פציעתו הקשה, יכולתו הקוגניטיבית לא נפגעה, והוא מעודכן באופן שוטף בהתפתחויות.
עם זאת, חיסולו של אביו, עלי ח'מינאי, המנהיג העליון לשעבר, ביום הראשון למלחמה, לצד חיסול בכירי המשטר, חולל שינוי עמוק במבנה השלטוני באיראן. המשטר האיראני ממשיך לפרסם הודעות כתובות בשמו של מוג'תבא, אך עד כה לא פורסמו תמונה עדכנית שלו או הקלטה של קולו.
