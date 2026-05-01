חמאס מגביר בהדרגה את רמת החיכוך מול צה"ל ברצועה, בעוד שצה"ל מגיב בפעולות ממוקדות שמטרתן לבלום הסלמה מבלי להיגרר לעימות רחב היקף

יוני בן מנחם | 1 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

על סף התלקחות? ההסלמה השקטה ברצועת עזה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי החודשים האחרונים ברצועת עזה אינם מתאפיינים ברגיעה, אך גם לא במלחמה כוללת. מדובר במציאות מורכבת יותר: הסלמה מדורגת ושיטתית, שבה חמאס מעלה בהדרגה את רמת החיכוך עם צה"ל, בעוד צה"ל משיב בפעולות ממוקדות שנועדו לבלום את התהליך בלי להידרדר לעימות רחב.

במרכז הזירה עומד מה שמכונה בקרב גורמי הביטחון "השטח הצהוב" – כינוי צה"לי לאזורי השליטה של צה"ל בתוך הרצועה, שעל פי הערכות מהווים כ-50% משטחה. בשבועות האחרונים הפכו אזורים אלה למוקד החיכוך המרכזי.

אותם גורמים מציינים כי הפעילות של חמאס אינה מקרית. מדובר בדפוס פעולה מחושב, שמטרתו לבחון את גבולות התגובה הישראלית תוך שמירה על רף עימות נמוך יחסית. בשטח עצמו ממשיכה הזרוע הצבאית של חמאס בניסיונות חדירה, בהפעלת חוליות קטנות וביוזמות מקומיות, לצד מאמצים לשיקום תשתיות צבאיות שנפגעו במהלך הלחימה. השילוב בין חיכוך מבוקר לבין בניין כוח יוצר מציאות שבה ארגון הטרור מנסה לשפר עמדות מבלי להיגרר למלחמה כוללת.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 4 בינואר 2026

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 4 בינואר 2026 | צילום: דובר צה"ל

