על סף התלקחות? ההסלמה השקטה ברצועת עזה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי החודשים האחרונים ברצועת עזה אינם מתאפיינים ברגיעה, אך גם לא במלחמה כוללת. מדובר במציאות מורכבת יותר: הסלמה מדורגת ושיטתית, שבה חמאס מעלה בהדרגה את רמת החיכוך עם צה"ל, בעוד צה"ל משיב בפעולות ממוקדות שנועדו לבלום את התהליך בלי להידרדר לעימות רחב.

במרכז הזירה עומד מה שמכונה בקרב גורמי הביטחון "השטח הצהוב" – כינוי צה"לי לאזורי השליטה של צה"ל בתוך הרצועה, שעל פי הערכות מהווים כ-50% משטחה. בשבועות האחרונים הפכו אזורים אלה למוקד החיכוך המרכזי.