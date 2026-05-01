החלטת האמירויות לפרוש מהארגון לא נולדה ביום אחד, ומסמלת שינוי תפיסה בשוק הנפט

יוני בן מנחם | 1 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מאחורי ההחלטה של האמירויות לפרוש מאופ"ק | פרשנות

הודעת איחוד האמירויות על פרישתה מארגון אופ"ק וממסגרת אופ"ק+ איננה עוד החלטה טכנית בתחום מדיניות האנרגיה. מדובר במהלך המבטא שינוי תפיסתי עמוק: מעבר הדרגתי ממסגרת קולקטיבית לניהול שוק הנפט אל תפיסה של ריבונות אנרגטית וגמישות אסטרטגית.

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אבו דאבי מאותתת במהלך זה על רצונה לשנות את כללי המשחק. לא עוד שחקן הפועל בתוך מנגנון מגביל, אלא מדינה המבקשת לנהל את תפוקת הנפט שלה באופן עצמאי, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה ולשיקולים גלובליים רחבים.

ארגון אופ"ק נבנה על עיקרון פשוט יחסית: שליטה בהיצע כדי לייצב את מחירי הנפט. במשך עשרות שנים פעלו מדינות הארגון במסגרת מכסות ייצור, גם כאשר אלה לא תמיד תאמו את יכולתן האמיתית של המדינות החברות.

נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד

נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד | מקור: kremlin.ru/CC BY 4.0 deed

