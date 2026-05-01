מאחורי ההחלטה של האמירויות לפרוש מאופ"ק | פרשנות

הודעת איחוד האמירויות על פרישתה מארגון אופ"ק וממסגרת אופ"ק+ איננה עוד החלטה טכנית בתחום מדיניות האנרגיה. מדובר במהלך המבטא שינוי תפיסתי עמוק: מעבר הדרגתי ממסגרת קולקטיבית לניהול שוק הנפט אל תפיסה של ריבונות אנרגטית וגמישות אסטרטגית.

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אבו דאבי מאותתת במהלך זה על רצונה לשנות את כללי המשחק. לא עוד שחקן הפועל בתוך מנגנון מגביל, אלא מדינה המבקשת לנהל את תפוקת הנפט שלה באופן עצמאי, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה ולשיקולים גלובליים רחבים.