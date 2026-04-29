דוח של המכון הבין-לאומי למחקרים אסטרטגיים, IISS, מצביע על שינוי באסטרטגיה הטורקית – מהתמקדות בפיתוח כטב"מים, לפיתוח תעשיית הטילים בליסטיים המתקדמים וטילי שיוט

דורון פסקין | 29 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

דוח חדש: על רקע העימותים האזוריים – טורקיה מפתחת את מערך הטילים שלה

דוח חדש שפרסם ב-28 באפריל המכון הבין-לאומי למחקרים אסטרטגיים, IISS, שמקום מושבו בלונדון, מצביע על שלב חדש בהתעצמות הצבאית של טורקיה.

לפי הדוח, טורקיה כבר אינה מסתפקת בפיתוח פלטפורמות בלתי מאוישות, כמו כטב"מים, אלא בונה מערכת רחבה יותר, שבה טילים הופכים ליכולת משלימה, ולעיתים אף חלופית, לכוח אווירי מאויש. משימות שבעבר נשענו בעיקר על מטוסי קרב מקבלות בהדרגה חלופה טילית: פגיעה מדויקת ממרחק, מהיבשה, מהאוויר, מהים ואף מצוללות.

לפי הדוח, שני גורמים מרכזיים דחפו את אנקרה לבנות מערך מגוון של טילים בליסטיים וטילי שיוט: האיומים האזוריים והרצון לעצמאות תעשייתית-ביטחונית. טורקיה נמנית כיום עם קבוצה מצומצמת של מדינות המסוגלות לתכנן, לייצר ולייצא מגוון רחב של טילי שיוט המשוגרים מפלטפורמות שונות, לצד טילים בליסטיים קרקע-קרקע. בקרב החברות האירופיות בנאט"ו, טורקיה בולטת במיוחד במגוון נשק התקיפה המדויק וארוך-הטווח שהיא מפעילה או מפתחת.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

