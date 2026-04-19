גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ארה"ב צפויה לנסות לנתק את התלות בין הסכם מול איראן להסכם בין ישראל ללבנון, בין היתר כדי לנתק מגע בין הזירות ואת המעורבות האיראנית בלבנון
יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
השיחות בין ישראל ללבנון והפסקת האש – מהלך זמני או פתח לתהליך מדיני אמיתי? | פרשנות
הפסקת האש הזמנית בין לבנון לישראל בשבוע שעבר מסמנת ניסיון אמריקני לייצר נקודת מפנה בזירה הצפונית – מהלך שעשוי לשמש בסיס להסדרה רחבה יותר במזרח התיכון, כך מעריכים גורמים מדיניים בכירים.
עם כניסת ההסכם לתוקף, ועל רקע דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בדבר אפשרות למעבר למסלול של שלום יציב וארוך טווח, מתחדדת השאלה האם מדובר במהלך טקטי וזמני בלבד, או בראשיתו של תהליך מדיני רחב יותר. שאלה נוספת היא האם למדינה הלבנונית יש יכולת אמיתית לנהל משא ומתן עצמאי מול ישראל, מבלי שאיראן וחיזבאללה יטרפדו אותו.
להערכת אותם גורמים, טראמפ נחוש לקדם במקביל גם הבנות עם איראן וגם התקרבות בין ישראל לממשלת לבנון, כחלק מניסיון לגבש הסכם כולל יותר. לצד זאת, הוא מפעיל לחץ גם לחידוש המשא ומתן בין ישראל לסוריה.
