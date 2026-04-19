השיחות בין ישראל ללבנון והפסקת האש – מהלך זמני או פתח לתהליך מדיני אמיתי? | פרשנות

הפסקת האש הזמנית בין לבנון לישראל בשבוע שעבר מסמנת ניסיון אמריקני לייצר נקודת מפנה בזירה הצפונית – מהלך שעשוי לשמש בסיס להסדרה רחבה יותר במזרח התיכון, כך מעריכים גורמים מדיניים בכירים.

עם כניסת ההסכם לתוקף, ועל רקע דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בדבר אפשרות למעבר למסלול של שלום יציב וארוך טווח, מתחדדת השאלה האם מדובר במהלך טקטי וזמני בלבד, או בראשיתו של תהליך מדיני רחב יותר. שאלה נוספת היא האם למדינה הלבנונית יש יכולת אמיתית לנהל משא ומתן עצמאי מול ישראל, מבלי שאיראן וחיזבאללה יטרפדו אותו.