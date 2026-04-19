חמאס מנצל את המערכה באיראן להיערכות לסבב הבא | פרשנות

תמונת המצב העדכנית ברצועה מצביעה, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, על דפוס פעולה עקבי מצד חמאס: עמידה נוקשה על דרישותיו המדיניות, לצד המשך פעילות צבאית והתעצמות בשטח.

ארגון הטרור פועל מתוך תפיסה אסטרטגית של המתנה להתפתחויות בזירה האזורית, ובראשן המערכה מול איראן, ובינתיים מנצל את הזמן שנוצר להתאוששות כלכלית ולשיקום כוחו הצבאי.