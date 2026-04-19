גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי חמאס משתמש בקיפאון המדיני לחיזוק המשילות שלו ברצועת עזה, לשיקום יכולותיו הצבאיות ולהמשך פעילות טרור נגד כוחות צה"ל, מתוך מטרה לשמר את מעמדו לקראת השלב הבא במערכה האזורית
יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
חמאס מנצל את המערכה באיראן להיערכות לסבב הבא | פרשנות
תמונת המצב העדכנית ברצועה מצביעה, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, על דפוס פעולה עקבי מצד חמאס: עמידה נוקשה על דרישותיו המדיניות, לצד המשך פעילות צבאית והתעצמות בשטח.
ארגון הטרור פועל מתוך תפיסה אסטרטגית של המתנה להתפתחויות בזירה האזורית, ובראשן המערכה מול איראן, ובינתיים מנצל את הזמן שנוצר להתאוששות כלכלית ולשיקום כוחו הצבאי.
להערכת אותם גורמים, חמאס נערך לעימות הצבאי הבא עם ישראל מתוך הערכה שסירובו להתפרק מנשקו עשוי להוביל למתן "אור ירוק" אמריקני לישראל להרחיב את פעולתה הצבאית ולכבוש בכוח את השטחים שבהם הוא עדיין מחזיק ברצועה, כמחצית משטחה. בהתאם לכך, חמאס צפוי להמשיך ולמשוך זמן במשא ומתן מול "מועצת השלום", תוך אימוץ השיטה האיראנית של סחבת, הצבת תנאים מוקדמים וניסיון להכשיל את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
