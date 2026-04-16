לאן הולכים בלבנון? השיחות הישירות, חיזבאללה, והסיכוי לפריצת דרך | ריאיון

בעוד הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון נמשכת, החלו בימים האחרונים שיחות ישירות בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון – לראשונה מאז 1983.

לפי ההצהרות הישראליות, מטרות השיחות הן לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו ולהוביל להסכם שלום בין שתי המדינות.