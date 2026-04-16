תא"ל (מיל') פרופ' יעקב נגל, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, מדבר בתוכנית "האסטרטגים" של אפוק על מה שצפוי בהמשך. "חיזבאללה עשוי לפגוע בהנהגה הלבנונית הנבחרת. זה כבר קרה כמה פעמים"

יוני בן מנחם | 16 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳

לאן הולכים בלבנון? השיחות הישירות, חיזבאללה, והסיכוי לפריצת דרך | ריאיון

בעוד הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון נמשכת, החלו בימים האחרונים שיחות ישירות בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון – לראשונה מאז 1983.

לפי ההצהרות הישראליות, מטרות השיחות הן לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו ולהוביל להסכם שלום בין שתי המדינות.

תא"ל (מיל') פרופ' יעקב נגל, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, מדבר בריאיון בתוכנית "האסטרטגים" של מגזין אפוק על המשך הלחימה, לאן עשויות להתפתח השיחות, האם הן מסוגלות בכלל לשנות משהו בשטח, והאם לבנון מתקרבת למלחמת אזרחים.

האסטרטגים פרק 3 חלק 1
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בנק ישראל
הדולר בשפל של שלושה עשורים – האם השקל חזק מדי? | פרשנות

דורון פסקין

התחזקות המטבע הישראלי משקפת אמון מחודש בשווקים ונתונים כלכליים חזקים, אך מציבה את בנק ישראל בפני דילמה כיצד להגיב לסיטואציה

מכלית נפט איראנית בנמל צ'אהאבאר, 25 בפברואר 2019
האם לאיראן יש דרכים לעקוף את המצור הימי? | פרשנות

דורון פסקין

לפי פיקוד המרכז האמריקני, המצור מונע מכלי שייט להיכנס לנמלי המדינה שבמפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן או לצאת מהם, אך משאיר את חופש השייט לנמלים שאינם איראניים. מבחינת איראן קיימות כמה חלופות אפשריות, אולם לא בטוח שהן יכולות להוות מענה הולם

הגנרל אחמד ואהידי, מפקד משמרות המהפכה, 30 במאי 2024
האיש החזק בטהראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אחמד ואהידי, שתפס את הנהגת משמרות המהפכה לאחר הטלטלה בצמרת האיראנית וחיסול הבכירים, מתבסס כדמות המרכזית בעיצוב המדיניות האיראנית, ואף מפקח על המגעים מול ארה"ב

איראנים מתאבלים על מותו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, 1 במרץ 2026
מדוע מתעכבת קבורתו של ח'מינאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

יותר מ-40 יום אחרי חיסולו בטהראן, דחיית ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר אינה מקרית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה וסוריה מהדקות עוד יותר את השותפות ביניהן; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

בעוד המוקד האזורי מופנה לעימות מול איראן, אנקרה פועלת לבסס ציר סוני חדש עם דמשק – מהלך שמדליק נורה אדומה בישראל

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026
על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי יתכן שאיראן וחיזבאללה ינסו להחריף את המצב הפנימי בלבנון עוד יותר ככל שיתקדם המשא ומתן בין לבנון לישראל, שאמור להיפתח ביום שלישי הקרוב

