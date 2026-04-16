הדולר בשפל של שלושה עשורים – האם השקל חזק מדי? | פרשנות

הירידה החדה של הדולר מול השקל בימים האחרונים כבר אינה נתפסת כתנודה יומית שגרתית בשוק המט"ח, אלא כאירוע מאקרו-כלכלי משמעותי.

לפי נתוני בנק ישראל, השער היציג של הדולר נקבע אתמול על 3.014 שקלים, ובמהלך המסחר הבוקר נשבר גם הרף של 3 שקלים כלפי מטה, עד לרמה של 2.986 שקלים לדולר – שפל שלא נרשם בשוק הישראלי מאז 1995.