התחזקות המטבע הישראלי משקפת אמון מחודש בשווקים ונתונים כלכליים חזקים, אך מציבה את בנק ישראל בפני דילמה כיצד להגיב לסיטואציה

דורון פסקין | 16 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הדולר בשפל של שלושה עשורים – האם השקל חזק מדי? | פרשנות

הירידה החדה של הדולר מול השקל בימים האחרונים כבר אינה נתפסת כתנודה יומית שגרתית בשוק המט"ח, אלא כאירוע מאקרו-כלכלי משמעותי.

לפי נתוני בנק ישראל, השער היציג של הדולר נקבע אתמול על 3.014 שקלים, ובמהלך המסחר הבוקר נשבר גם הרף של 3 שקלים כלפי מטה, עד לרמה של 2.986 שקלים לדולר – שפל שלא נרשם בשוק הישראלי מאז 1995.

לא מדובר רק בחולשה גלובלית של המטבע האמריקני, אלא גם בביטוי לעוצמה חריגה של השקל הישראלי, הנשענת על ארבעה גורמים מרכזיים:

בנק ישראל | צילום: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

