התחזקות המטבע הישראלי משקפת אמון מחודש בשווקים ונתונים כלכליים חזקים, אך מציבה את בנק ישראל בפני דילמה כיצד להגיב לסיטואציה
דורון פסקין | 16 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הדולר בשפל של שלושה עשורים – האם השקל חזק מדי? | פרשנות
הירידה החדה של הדולר מול השקל בימים האחרונים כבר אינה נתפסת כתנודה יומית שגרתית בשוק המט"ח, אלא כאירוע מאקרו-כלכלי משמעותי.
לפי נתוני בנק ישראל, השער היציג של הדולר נקבע אתמול על 3.014 שקלים, ובמהלך המסחר הבוקר נשבר גם הרף של 3 שקלים כלפי מטה, עד לרמה של 2.986 שקלים לדולר – שפל שלא נרשם בשוק הישראלי מאז 1995.
לא מדובר רק בחולשה גלובלית של המטבע האמריקני, אלא גם בביטוי לעוצמה חריגה של השקל הישראלי, הנשענת על ארבעה גורמים מרכזיים:
