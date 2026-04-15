גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אחמד ואהידי, שתפס את הנהגת משמרות המהפכה לאחר הטלטלה בצמרת האיראנית וחיסול הבכירים, מתבסס כדמות המרכזית בעיצוב המדיניות האיראנית, ואף מפקח על המגעים מול ארה"ב
יוני בן מנחם | 15 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האיש החזק בטהראן? | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי הגנרל אחמד ואהידי, מפקד משמרות המהפכה, הולך ומתבסס בצמרת האיראנית כדמות מרכזית המשפיעה על מוקדי קבלת ההחלטות בטהראן.
המלחמה האחרונה והטלטלה בצמרת הביטחונית של איראן הביאו להתחזקות משמעותית במעמדו של ואהידי, שהפך לאחת הדמויות הבולטות במנגנון קבלת ההחלטות של המשטר. הפגיעות המשמעותיות בדרג הפיקוד של משמרות המהפכה האיצו תהליכי התארגנות פנימיים, והובילו לעלייה במשקלם של גורמים ותיקים במערכת.
ואהידי נחשב לאחת הדמויות הוותיקות והמשפיעות במערכת הביטחון האיראנית. לפי הערכות בישראל, הוא החל את דרכו בשורות משמרות המהפכה בשנותיה הראשונות של הרפובליקה האסלאמית, בתקופה שבה עוצבה תפיסת הביטחון של המשטר לאחר מהפכת 1979.
