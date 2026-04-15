כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אחמד ואהידי, שתפס את הנהגת משמרות המהפכה לאחר הטלטלה בצמרת האיראנית וחיסול הבכירים, מתבסס כדמות המרכזית בעיצוב המדיניות האיראנית, ואף מפקח על המגעים מול ארה"ב

יוני בן מנחם | 15 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האיש החזק בטהראן? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי הגנרל אחמד ואהידי, מפקד משמרות המהפכה, הולך ומתבסס בצמרת האיראנית כדמות מרכזית המשפיעה על מוקדי קבלת ההחלטות בטהראן.

המלחמה האחרונה והטלטלה בצמרת הביטחונית של איראן הביאו להתחזקות משמעותית במעמדו של ואהידי, שהפך לאחת הדמויות הבולטות במנגנון קבלת ההחלטות של המשטר. הפגיעות המשמעותיות בדרג הפיקוד של משמרות המהפכה האיצו תהליכי התארגנות פנימיים, והובילו לעלייה במשקלם של גורמים ותיקים במערכת.

ואהידי נחשב לאחת הדמויות הוותיקות והמשפיעות במערכת הביטחון האיראנית. לפי הערכות בישראל, הוא החל את דרכו בשורות משמרות המהפכה בשנותיה הראשונות של הרפובליקה האסלאמית, בתקופה שבה עוצבה תפיסת הביטחון של המשטר לאחר מהפכת 1979.

הגנרל אחמד ואהידי, מפקד משמרות המהפכה, 30 במאי 2024 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026
מאחורי ההכרזה של ארה"ב ואינדונזיה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה ביטחוני 

דורון פסקין

שתי המדינות הכריזו על שדרוג ביחסים הביטחוניים ביניהן. לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי

איראנים מתאבלים על מותו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, 1 במרץ 2026
מדוע מתעכבת קבורתו של ח'מינאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

יותר מ-40 יום אחרי חיסולו בטהראן, דחיית ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר אינה מקרית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה וסוריה מהדקות עוד יותר את השותפות ביניהן; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

בעוד המוקד האזורי מופנה לעימות מול איראן, אנקרה פועלת לבסס ציר סוני חדש עם דמשק – מהלך שמדליק נורה אדומה בישראל

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026
על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי יתכן שאיראן וחיזבאללה ינסו להחריף את המצב הפנימי בלבנון עוד יותר ככל שיתקדם המשא ומתן בין לבנון לישראל, שאמור להיפתח ביום שלישי הקרוב

אילוסטרציה: מגזין אפוק
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי

מאיה מזרחי

היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?

בתחילת אפריל הודיע טראמפ כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה"ב מברית נאט"ו
משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

איל לוינטר

הסירוב האירופי לסייע למהלכים האמריקניים מול איראן מחריף את הקרע, אך טראמפ לא חייב לפרוש מנאט"ו כדי לפרק אותה מבפנים

שתפו: