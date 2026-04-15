כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי פיקוד המרכז האמריקני, המצור מונע מכלי שייט להיכנס לנמלי המדינה שבמפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן או לצאת מהם, אך משאיר את חופש השייט לנמלים שאינם איראניים. מבחינת איראן קיימות כמה חלופות אפשריות, אולם לא בטוח שהן יכולות להוות מענה הולם

דורון פסקין | 15 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם לאיראן יש דרכים לעקוף את המצור הימי? | פרשנות

לאחר תחילת המצור הימי על נמלי איראן, עולה השאלה: האם לטהראן יש חלופות מעשיות? לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), המצור מונע מכלי שייט להיכנס לנמלי המדינה במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן או לצאת מהם, אך מותיר חופש שייט לנמלים שאינם איראניים.

בפועל, המציאות הגיאוגרפית והתשתיתית מציבה בפני איראן מכשולים כבדים. כדי להבין את מפת הדרכים האיראנית, יש להבחין בין שני סוגי נמלים: אלה הנמצאים בתוך המפרץ הפרסי ותלויים במעבר במצר הורמוז, לבין אלה הממוקמים ממזרח לו, על חוף האוקיינוס ההודי.

מסוף ג'אסק

נראה כי מבחינת כלל האפשרויות, התקווה הגדולה ביותר של איראן לעקיפת המצור הימי עשויה להיות דרך נמל ג'אסק ועל מיזם כוה-מובארכ, שבו ממוקמים רוב המתקנים הימיים של מסוף ג'אסק, במחוז הורמוזגאן שעל חוף מפרץ עומאן. ההיגיון ברור: הזרמת נפט בצינור יבשתי מאזור שדות הנפט בדרום-מערב המדינה (גורה) ישירות אל מחוץ למצר הורמוז.

מכלית נפט איראנית בנמל צ'אהאבאר, 25 בפברואר 2019

מכלית נפט איראנית בנמל צ'אהאבאר, 25 בפברואר 2019 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הגנרל אחמד ואהידי, מפקד משמרות המהפכה, 30 במאי 2024
האיש החזק בטהראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אחמד ואהידי, שתפס את הנהגת משמרות המהפכה לאחר הטלטלה בצמרת האיראנית וחיסול הבכירים, מתבסס כדמות המרכזית בעיצוב המדיניות האיראנית, ואף מפקח על המגעים מול ארה"ב

איראנים מתאבלים על מותו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, 1 במרץ 2026
מדוע מתעכבת קבורתו של ח'מינאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

יותר מ-40 יום אחרי חיסולו בטהראן, דחיית ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר אינה מקרית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה וסוריה מהדקות עוד יותר את השותפות ביניהן; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

בעוד המוקד האזורי מופנה לעימות מול איראן, אנקרה פועלת לבסס ציר סוני חדש עם דמשק – מהלך שמדליק נורה אדומה בישראל

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026
על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי יתכן שאיראן וחיזבאללה ינסו להחריף את המצב הפנימי בלבנון עוד יותר ככל שיתקדם המשא ומתן בין לבנון לישראל, שאמור להיפתח ביום שלישי הקרוב

אילוסטרציה: מגזין אפוק
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי

מאיה מזרחי

היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?

בתחילת אפריל הודיע טראמפ כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה"ב מברית נאט"ו
משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

איל לוינטר

הסירוב האירופי לסייע למהלכים האמריקניים מול איראן מחריף את הקרע, אך טראמפ לא חייב לפרוש מנאט"ו כדי לפרק אותה מבפנים

שתפו: