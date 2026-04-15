האם לאיראן יש דרכים לעקוף את המצור הימי? | פרשנות

לאחר תחילת המצור הימי על נמלי איראן, עולה השאלה: האם לטהראן יש חלופות מעשיות? לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), המצור מונע מכלי שייט להיכנס לנמלי המדינה במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן או לצאת מהם, אך מותיר חופש שייט לנמלים שאינם איראניים.

בפועל, המציאות הגיאוגרפית והתשתיתית מציבה בפני איראן מכשולים כבדים. כדי להבין את מפת הדרכים האיראנית, יש להבחין בין שני סוגי נמלים: אלה הנמצאים בתוך המפרץ הפרסי ותלויים במעבר במצר הורמוז, לבין אלה הממוקמים ממזרח לו, על חוף האוקיינוס ההודי.