מדוע מתעכבת קבורתו של ח'מינאי? | פרשנות

יותר מ-40 יום חלפו מאז חוסל המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי בטהראן, והוא עדיין לא הובא לקבורה.

להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, העיכוב נובע מהנחייתו של בנו מוג'תבא ח'מינאי, המנהיג העליון החדש, וכן מהחלטת הנהגת משמרות המהפכה. ההערכה היא כי הקושי בשיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב באסלאמאבאד, לצד החשש מגל מחאה עממי רחב, הביאו להקפאת אירועים ציבוריים גדולים, ובמיוחד כאלה שעלולים לעורר מחלוקת.