מדוע מתעכבת קבורתו של ח'מינאי? | פרשנות

יותר מ-40 יום אחרי חיסולו בטהראן, דחיית ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר אינה מקרית
יוני בן מנחם | 14 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
יותר מ-40 יום חלפו מאז חוסל המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי בטהראן, והוא עדיין לא הובא לקבורה.
להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, העיכוב נובע מהנחייתו של בנו מוג'תבא ח'מינאי, המנהיג העליון החדש, וכן מהחלטת הנהגת משמרות המהפכה. ההערכה היא כי הקושי בשיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב באסלאמאבאד, לצד החשש מגל מחאה עממי רחב, הביאו להקפאת אירועים ציבוריים גדולים, ובמיוחד כאלה שעלולים לעורר מחלוקת.
לפני מותו, נחשב ח'מינאי בעיני רבים באיראן לנציג אללה עלי אדמות ולדמות דתית המקרבת את בואו של המשיח השיעי, "המהדי". דווקא משום כך, דחיית רגע הקבורה עשויה ללמד יותר מכל נאום רשמי על מצבו האמיתי של המשטר בטהראן.
