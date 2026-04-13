בעוד המוקד האזורי מופנה לעימות מול איראן, אנקרה פועלת לבסס ציר סוני חדש עם דמשק – מהלך שמדליק נורה אדומה בישראל

יוני בן מנחם | 13 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

טורקיה וסוריה מהדקות עוד יותר את השותפות ביניהן; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

בעוד ארה"ב וישראל ממוקדות בעימות מול איראן ובמאמץ להחליש את הציר השיעי, טורקיה פועלת במקביל לחיזוק מעמדה במזרח התיכון ולהעמקת קשריה עם סוריה.

זאת במסגרת ניסיון לבסס ציר סוני חדש, שיוכל למלא את הוואקום האזורי במקרה של היחלשות משמעותית או קריסה של המשטר האיראני.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בשבועות האחרונים פועלת אנקרה להדק עוד יותר את קשריה עם משטרו של אחמד א-שרע בסוריה.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

