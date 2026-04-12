גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי יתכן שאיראן וחיזבאללה ינסו להחריף את המצב הפנימי בלבנון עוד יותר ככל שיתקדם המשא ומתן בין לבנון לישראל, שאמור להיפתח בוושינגטון ביום שלישי הקרוב

יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות

שר החקלאות, אבי דיכטר, אמר אמש לאחד מכלי התקשורת בישראל, בהתייחסו לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי "אם ממשלת לבנון לא תעשה את שלה, התרחיש של מלחמת אזרחים שם הוא סביר מאוד".

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי להערכתם, המצב הפנימי בלבנון הולך ומידרדר, ועלול להוביל לעימותים אלימים בין המחנה השיעי, המיוצג על ידי חיזבאללה ותנועת "אמל", לבין מתנגדיו, על רקע הדרישה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולקדם את פתיחת המשא ומתן עם ישראל.

לדבריהם, איראן וחיזבאללה מנסים לערער את היציבות במדינה ואף להפיל את ממשלת לבנון. חיזבאללה ותנועת "אמל" הוציאו לרחובות מאות פעילים במטרה להתסיס את הרחוב הלבנוני, בעקבות החלטת ממשלת לבנון לפרז את חיזבאללה מנשקו באזור ביירות.

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026 | צילום: Manon Roca / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אילוסטרציה: מגזין אפוק
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי

מאיה מזרחי

היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?

בתחילת אפריל הודיע טראמפ כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה"ב מברית נאט"ו
משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

איל לוינטר

הסירוב האירופי לסייע למהלכים האמריקניים מול איראן מחריף את הקרע, אך טראמפ לא חייב לפרוש מנאט"ו כדי לפרק אותה מבפנים

הפרלמנט הקובני
שינוי משטר בקובה – מהי האסטרטגיה האמריקנית? | פרשנות

איל לוינטר

מה מלמדת שורת הצעדים האחרונה של וושינגטון על הכיוון שאליו הולכים היחסים עם הוואנה

אילוסטרציה: מגזין אפוק
הידידה הסודית של ישראל: הקשר השקט שמטריד את בייג'ינג

מאיה מזרחי

טייוואן סייעה לישראל מהימים הראשונים של המלחמה, אך בירושלים עדיין נזהרים. מה באמת רוצים הטייוואנים ללמוד מישראל – ולמה ככל שהם מתקרבים אלינו, כך סין נשמעת עוינת יותר

מטוסי F-35 של חיל האוויר הישראלי. תמיד במצב מתמשך של יוזמה מבצעית גלויה ורחבה
הדוקטרינה החדשה של ישראל | פרשנות

איל לוינטר

ישראל עוברת לפעולות מנע עמוקות בשטח האויב. יש לכך מחיר, ונשאלת השאלה – האם השינוי באסטרטגיה באמת יוביל לביטחון ארוך טווח?

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב ג'יי. די. ואנס, והשליח לענייני המזרח התיכון סטיב ויטקוף
לקראת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

בשלב זה מסתמן כי המשא ומתן צפוי להיות מורכב נוכח הפערים העמוקים בין הצדדים. בכירים בירושלים מסרו כי טראמפ מודע היטב לאפשרות שאיראן תנסה למסמס את התהליך ולא מן הנמנע כי הוא יציב אולטימטום להגעה להסכם

