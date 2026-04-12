על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות

שר החקלאות, אבי דיכטר, אמר אמש לאחד מכלי התקשורת בישראל, בהתייחסו לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי "אם ממשלת לבנון לא תעשה את שלה, התרחיש של מלחמת אזרחים שם הוא סביר מאוד".

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי להערכתם, המצב הפנימי בלבנון הולך ומידרדר, ועלול להוביל לעימותים אלימים בין המחנה השיעי, המיוצג על ידי חיזבאללה ותנועת "אמל", לבין מתנגדיו, על רקע הדרישה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולקדם את פתיחת המשא ומתן עם ישראל.