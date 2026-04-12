גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי יתכן שאיראן וחיזבאללה ינסו להחריף את המצב הפנימי בלבנון עוד יותר ככל שיתקדם המשא ומתן בין לבנון לישראל, שאמור להיפתח בוושינגטון ביום שלישי הקרוב
יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
על רקע הקריאות לפירוק חיזבאללה מנשק והשיחות עם ישראל – המתיחות בלבנון מחריפה | פרשנות
שר החקלאות, אבי דיכטר, אמר אמש לאחד מכלי התקשורת בישראל, בהתייחסו לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי "אם ממשלת לבנון לא תעשה את שלה, התרחיש של מלחמת אזרחים שם הוא סביר מאוד".
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי להערכתם, המצב הפנימי בלבנון הולך ומידרדר, ועלול להוביל לעימותים אלימים בין המחנה השיעי, המיוצג על ידי חיזבאללה ותנועת "אמל", לבין מתנגדיו, על רקע הדרישה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולקדם את פתיחת המשא ומתן עם ישראל.
לדבריהם, איראן וחיזבאללה מנסים לערער את היציבות במדינה ואף להפיל את ממשלת לבנון. חיזבאללה ותנועת "אמל" הוציאו לרחובות מאות פעילים במטרה להתסיס את הרחוב הלבנוני, בעקבות החלטת ממשלת לבנון לפרז את חיזבאללה מנשקו באזור ביירות.
