שתי המדינות הכריזו על שדרוג ביחסים הביטחוניים ביניהן. לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי

דורון פסקין | 14 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מאחורי ההכרזה של ארה"ב ואינדונזיה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה ביטחוני 

ארה"ב ואינדונזיה הודיעו אתמול בוושינגטון על שדרוג משמעותי ביחסים הביטחוניים ביניהן, עם הקמת מסגרת חדשה בשם Major Defense Cooperation Partnership(MDCP). ההכרזה פורסמה לאחר פגישה בפנטגון בין מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', לבין שר ההגנה האינדונזי, סג'פרי סג'מסודין.

בהצהרה המשותפת הוגדר ה-MDCP כ"מסגרת מנחה" לקידום שיתוף פעולה ביטחוני דו-צדדי ולהעמקת המחויבות המשותפת ליציבות ולשלום במרחב האינדו-פסיפי.

לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי.

טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026

טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

