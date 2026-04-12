הסירוב האירופי לסייע למהלכים האמריקניים מול איראן מחריף את הקרע, אך טראמפ לא חייב לפרוש מנאט"ו כדי לפרק אותה מבפנים

איל לוינטר | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

רקע

נכון למועד כתיבת שורות אלה בסוף מרץ ותחילת אפריל, המלחמה מול איראן טרם הסתיימה, אך כבר מסתמן כי מדינות מפתח באירופה לא העניקו לנשיא טראמפ את התמיכה שציפה לה.

לפי רויטרס, צרפת סירבה בסוף מרץ לאפשר מעבר במרחב האווירי שלה לטיסה שנועדה להעביר נשק אמריקני לישראל. ספרד מצידה סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקניים שהיו מעורבים בתקיפות על איראן. גם איטליה לא אישרה נחיתת מטוסים צבאיים אמריקניים בבסיס סיגונלה בדרכם למזרח התיכון – אם כי שר ההגנה האיטלקי טען שלא מדובר בשינוי מדיניות, אלא בכך ששימוש החורג מן ההסכמים הקיימים מחייב אישור מיוחד.

בריטניה נקטה בקו ביניים: היא סירבה להצטרף למהלכים התקפיים, אך אישרה לארה"ב להשתמש בבסיס RAF Fairford שבאנגליה ובדייגו גרסיה – בסיס משותף אמריקני-בריטי באוקיינוס ההודי – לצורך משימות שהוגדרו בלונדון כהגנתיות נגד יכולות איראניות ששימשו לתקיפת ספינות במצר הורמוז. לונדון הבהירה כי בסיס אקרוטירי בקפריסין אינו נכלל בהסדר הזה.

בתחילת אפריל הודיע טראמפ כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה"ב מברית נאט"ו | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אילוסטרציה: מגזין אפוק
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי

מאיה מזרחי

היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?

הפרלמנט הקובני
שינוי משטר בקובה – מהי האסטרטגיה האמריקנית? | פרשנות

איל לוינטר

מה מלמדת שורת הצעדים האחרונה של וושינגטון על הכיוון שאליו הולכים היחסים עם הוואנה

אילוסטרציה: מגזין אפוק
הידידה הסודית של ישראל: הקשר השקט שמטריד את בייג'ינג

מאיה מזרחי

טייוואן סייעה לישראל מהימים הראשונים של המלחמה, אך בירושלים עדיין נזהרים. מה באמת רוצים הטייוואנים ללמוד מישראל – ולמה ככל שהם מתקרבים אלינו, כך סין נשמעת עוינת יותר

מטוסי F-35 של חיל האוויר הישראלי. תמיד במצב מתמשך של יוזמה מבצעית גלויה ורחבה
הדוקטרינה החדשה של ישראל | פרשנות

איל לוינטר

ישראל עוברת לפעולות מנע עמוקות בשטח האויב. יש לכך מחיר, ונשאלת השאלה – האם השינוי באסטרטגיה באמת יוביל לביטחון ארוך טווח?

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב ג'יי. די. ואנס, והשליח לענייני המזרח התיכון סטיב ויטקוף
לקראת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

בשלב זה מסתמן כי המשא ומתן צפוי להיות מורכב נוכח הפערים העמוקים בין הצדדים. בכירים בירושלים מסרו כי טראמפ מודע היטב לאפשרות שאיראן תנסה למסמס את התהליך ולא מן הנמנע כי הוא יציב אולטימטום להגעה להסכם

טיל בליסטי ארוך טווח מדגם קאדר משוגר ברכס הרי אלבורז שבצפון איראן, 9 במרץ 2016
האם הטילים המתפצלים מהווים אתגר למערכות ההגנה הישראליות?

עידו פוקס

לאחרונה החלה איראן לעשות שימוש גובר ב"טילים מתפצלים", המפזרים עשרות פצצונות במקום ראש נפץ יחיד. תא"ל (במיל') פיני יונגמן, בכיר בתעשייה הביטחונית הישראלית שהיה דמות מפתח בפיתוח מערכות כיפת ברזל וקלע דוד, מסביר על האופן בו מתמודדת ישראל מול האיום

