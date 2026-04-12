משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

רקע

נכון למועד כתיבת שורות אלה בסוף מרץ ותחילת אפריל, המלחמה מול איראן טרם הסתיימה, אך כבר מסתמן כי מדינות מפתח באירופה לא העניקו לנשיא טראמפ את התמיכה שציפה לה.

לפי רויטרס, צרפת סירבה בסוף מרץ לאפשר מעבר במרחב האווירי שלה לטיסה שנועדה להעביר נשק אמריקני לישראל. ספרד מצידה סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקניים שהיו מעורבים בתקיפות על איראן. גם איטליה לא אישרה נחיתת מטוסים צבאיים אמריקניים בבסיס סיגונלה בדרכם למזרח התיכון – אם כי שר ההגנה האיטלקי טען שלא מדובר בשינוי מדיניות, אלא בכך ששימוש החורג מן ההסכמים הקיימים מחייב אישור מיוחד.