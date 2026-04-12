מה מלמדת שורת הצעדים האחרונה של וושינגטון על הכיוון שאליו הולכים היחסים עם הוואנה

איל לוינטר | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

שינוי משטר בקובה – מהי האסטרטגיה האמריקנית? | פרשנות

רקע

המדיניות האמריקנית כלפי קובה מאז המהפכה הקובנית ב-1959 – שהפילה את משטר פולחנסיו בטיסטה והעלתה לשלטון את פידל קסטרו ותנועתו, שממנה צמחה בהמשך המפלגה הקומוניסטית של קובה – נעה לאורך השנים על הציר שבין ניסיון ישיר להפיל את המשטר, בעיקר בתחילת שנות ה-60, לבין חתירה לשינוי פוליטי הדרגתי באמצעות לחץ כלכלי, דיפלומטי וציבורי.

עם הזמן עוגנה מדיניות זו בחקיקה, ובראשה חוק הלמס-ברטון מ-1996, הקושר בין הקלה באמברגו האמריקני על קובה – אמברגו מקיף על מסחר ועסקאות עמה, הכולל מגבלות רחבות על יבוא, יצוא, מימון ועסקאות רכוש (אלא אם הותרו ברישיון) – לבין התקדמות לעבר "ממשלת מעבר" ובהמשך "ממשלה דמוקרטית נבחרת".

עם זאת, בשלהי 2014 ובשנים 2016-2015 אימץ ממשל אובמה "אסטרטגיית מעורבות": נרמול חלקי של היחסים הדיפלומטיים, פתיחת שגרירויות, הרחבת אפשרויות הנסיעה והקלות רגולטוריות שנועדו לחזק קשרים בין אזרחים, לשפר את הגישה לאינטרנט, ולעודד יזמות ומגזר פרטי מצומצם. ממשל אובמה לא ביטל את האמברגו, שכאמור מעוגן בחקיקה, אך קרא לקונגרס להסירו.

הפרלמנט הקובני

הפרלמנט הקובני | צילום: STR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אילוסטרציה: מגזין אפוק
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי

מאיה מזרחי

היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?

בתחילת אפריל הודיע טראמפ כי הוא שוקל ברצינות להוציא את ארה"ב מברית נאט"ו
משבר האמון בנאט"ו: האם טראמפ באמת יכול לצאת מהברית? | פרשנות

איל לוינטר

הסירוב האירופי לסייע למהלכים האמריקניים מול איראן מחריף את הקרע, אך טראמפ לא חייב לפרוש מנאט"ו כדי לפרק אותה מבפנים

אילוסטרציה: מגזין אפוק
הידידה הסודית של ישראל: הקשר השקט שמטריד את בייג'ינג

מאיה מזרחי

טייוואן סייעה לישראל מהימים הראשונים של המלחמה, אך בירושלים עדיין נזהרים. מה באמת רוצים הטייוואנים ללמוד מישראל – ולמה ככל שהם מתקרבים אלינו, כך סין נשמעת עוינת יותר

מטוסי F-35 של חיל האוויר הישראלי. תמיד במצב מתמשך של יוזמה מבצעית גלויה ורחבה
הדוקטרינה החדשה של ישראל | פרשנות

איל לוינטר

ישראל עוברת לפעולות מנע עמוקות בשטח האויב. יש לכך מחיר, ונשאלת השאלה – האם השינוי באסטרטגיה באמת יוביל לביטחון ארוך טווח?

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב ג'יי. די. ואנס, והשליח לענייני המזרח התיכון סטיב ויטקוף
לקראת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

בשלב זה מסתמן כי המשא ומתן צפוי להיות מורכב נוכח הפערים העמוקים בין הצדדים. בכירים בירושלים מסרו כי טראמפ מודע היטב לאפשרות שאיראן תנסה למסמס את התהליך ולא מן הנמנע כי הוא יציב אולטימטום להגעה להסכם

טיל בליסטי ארוך טווח מדגם קאדר משוגר ברכס הרי אלבורז שבצפון איראן, 9 במרץ 2016
האם הטילים המתפצלים מהווים אתגר למערכות ההגנה הישראליות?

עידו פוקס

לאחרונה החלה איראן לעשות שימוש גובר ב"טילים מתפצלים", המפזרים עשרות פצצונות במקום ראש נפץ יחיד. תא"ל (במיל') פיני יונגמן, בכיר בתעשייה הביטחונית הישראלית שהיה דמות מפתח בפיתוח מערכות כיפת ברזל וקלע דוד, מסביר על האופן בו מתמודדת ישראל מול האיום

