שינוי משטר בקובה – מהי האסטרטגיה האמריקנית? | פרשנות

רקע

המדיניות האמריקנית כלפי קובה מאז המהפכה הקובנית ב-1959 – שהפילה את משטר פולחנסיו בטיסטה והעלתה לשלטון את פידל קסטרו ותנועתו, שממנה צמחה בהמשך המפלגה הקומוניסטית של קובה – נעה לאורך השנים על הציר שבין ניסיון ישיר להפיל את המשטר, בעיקר בתחילת שנות ה-60, לבין חתירה לשינוי פוליטי הדרגתי באמצעות לחץ כלכלי, דיפלומטי וציבורי.

עם הזמן עוגנה מדיניות זו בחקיקה, ובראשה חוק הלמס-ברטון מ-1996, הקושר בין הקלה באמברגו האמריקני על קובה – אמברגו מקיף על מסחר ועסקאות עמה, הכולל מגבלות רחבות על יבוא, יצוא, מימון ועסקאות רכוש (אלא אם הותרו ברישיון) – לבין התקדמות לעבר "ממשלת מעבר" ובהמשך "ממשלה דמוקרטית נבחרת".