מה מלמדת שורת הצעדים האחרונה של וושינגטון על הכיוון שאליו הולכים היחסים עם הוואנה
איל לוינטר | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
שינוי משטר בקובה – מהי האסטרטגיה האמריקנית? | פרשנות
רקע
המדיניות האמריקנית כלפי קובה מאז המהפכה הקובנית ב-1959 – שהפילה את משטר פולחנסיו בטיסטה והעלתה לשלטון את פידל קסטרו ותנועתו, שממנה צמחה בהמשך המפלגה הקומוניסטית של קובה – נעה לאורך השנים על הציר שבין ניסיון ישיר להפיל את המשטר, בעיקר בתחילת שנות ה-60, לבין חתירה לשינוי פוליטי הדרגתי באמצעות לחץ כלכלי, דיפלומטי וציבורי.
עם הזמן עוגנה מדיניות זו בחקיקה, ובראשה חוק הלמס-ברטון מ-1996, הקושר בין הקלה באמברגו האמריקני על קובה – אמברגו מקיף על מסחר ועסקאות עמה, הכולל מגבלות רחבות על יבוא, יצוא, מימון ועסקאות רכוש (אלא אם הותרו ברישיון) – לבין התקדמות לעבר "ממשלת מעבר" ובהמשך "ממשלה דמוקרטית נבחרת".
עם זאת, בשלהי 2014 ובשנים 2016-2015 אימץ ממשל אובמה "אסטרטגיית מעורבות": נרמול חלקי של היחסים הדיפלומטיים, פתיחת שגרירויות, הרחבת אפשרויות הנסיעה והקלות רגולטוריות שנועדו לחזק קשרים בין אזרחים, לשפר את הגישה לאינטרנט, ולעודד יזמות ומגזר פרטי מצומצם. ממשל אובמה לא ביטל את האמברגו, שכאמור מעוגן בחקיקה, אך קרא לקונגרס להסירו.
