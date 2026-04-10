בשלב זה מסתמן כי המשא ומתן צפוי להיות מורכב נוכח הפערים העמוקים בין הצדדים. בכירים בירושלים מסרו כי טראמפ מודע היטב לאפשרות שאיראן תנסה למסמס את התהליך ולא מן הנמנע כי הוא יציב אולטימטום להגעה להסכם
יוני בן מנחם | 10 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
לקראת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות
גורם איראני אמר אמש לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי המשא ומתן מושהה כל עוד ארה"ב אינה מקיימת את התחייבותה להפסקת אש בלבנון, וכל עוד ישראל ממשיכה בתקיפותיה. הדברים פורסמו על רקע הפגישה המתוכננת בין הצדדים.
אותו גורם התייחס גם לפרסומים שונים שלפיהם צוות המשא ומתן האיראני כבר הגיע לפקיסטן, והבהיר כי מדובר בדיווחים שגויים. לדבריו, המשך המגעים תלוי באופן ישיר בהתפתחויות בזירת הלחימה בלבנון ובמימוש המחויבות האמריקנית להשגת רגיעה. פרסום עם מסרים דומים פורסם גם בסוכנות הידיעות "פארס".
המשא ומתן שאמור להיפתח מחר באיסלמבאד, בירת פקיסטן, מסמן שלב חדש בעימות בין טהראן לוושינגטון, לאחר 40 ימי לחימה אינטנסיביים. הפסקת האש הזמנית אינה מבטאת בהכרח פריצת דרך, אלא הפוגה טקטית שנועדה להעריך מחדש את יחסי הכוחות, למנוע נזקים נוספים ולפתוח חלון הזדמנויות לפתרון דיפלומטי אפשרי.
