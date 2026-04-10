לקראת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

גורם איראני אמר אמש לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי המשא ומתן מושהה כל עוד ארה"ב אינה מקיימת את התחייבותה להפסקת אש בלבנון, וכל עוד ישראל ממשיכה בתקיפותיה. הדברים פורסמו על רקע הפגישה המתוכננת בין הצדדים.

אותו גורם התייחס גם לפרסומים שונים שלפיהם צוות המשא ומתן האיראני כבר הגיע לפקיסטן, והבהיר כי מדובר בדיווחים שגויים. לדבריו, המשך המגעים תלוי באופן ישיר בהתפתחויות בזירת הלחימה בלבנון ובמימוש המחויבות האמריקנית להשגת רגיעה. פרסום עם מסרים דומים פורסם גם בסוכנות הידיעות "פארס".