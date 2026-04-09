האיום לסגירת מצרי הורמוז לא הוערך נכון, והפך לקלף מרכזי במלחמה נגד איראן | פרשנות

ארה"ב וישראל זכו להישגים צבאיים אדירים במלחמה נגד איראן, בעיקר בכל הנוגע לפגיעה באתרי הגרעין, במתקני ייצור הטילים הבליסטיים ובתעשייה הצבאית האיראנית, כך אומרים גורמי ביטחון בכירים.

לדבריהם, אי אפשר להמעיט בערכם של הישגים אלה. עם זאת, קיים פער ברור בין הישגים צבאיים מרשימים לבין היעדר הישגים אסטרטגיים של ממש. הדרישות האסטרטגיות המרכזיות של ארה"ב וישראל טרם מומשו, והן צפויות לעמוד במוקד המשא ומתן שייפתח מחר באיסלמאבאד, בירת פקיסטן.