כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי ארה"ב הופתעה מהמהלך האיראני משום שלא ייחסה די חשיבות אסטרטגית לאפשרות של סגירת מצרי הורמוז בפועל

יוני בן מנחם | 9 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

האיום לסגירת מצרי הורמוז לא הוערך נכון, והפך לקלף מרכזי במלחמה נגד איראן | פרשנות

ארה"ב וישראל זכו להישגים צבאיים אדירים במלחמה נגד איראן, בעיקר בכל הנוגע לפגיעה באתרי הגרעין, במתקני ייצור הטילים הבליסטיים ובתעשייה הצבאית האיראנית, כך אומרים גורמי ביטחון בכירים.

לדבריהם, אי אפשר להמעיט בערכם של הישגים אלה. עם זאת, קיים פער ברור בין הישגים צבאיים מרשימים לבין היעדר הישגים אסטרטגיים של ממש. הדרישות האסטרטגיות המרכזיות של ארה"ב וישראל טרם מומשו, והן צפויות לעמוד במוקד המשא ומתן שייפתח מחר באיסלמאבאד, בירת פקיסטן.

אותם גורמים מציינים כי ארה"ב הופתעה מהמהלך האיראני משום שלא ייחסה די חשיבות אסטרטגית לאפשרות של סגירת מצרי הורמוז. האמריקנים העריכו כי המכות הקשות שהנחיתו על איראן בימים הראשונים, ובמיוחד אסטרטגיית "עריפת הראשים", יספיקו כדי להכניע את ההנהגה האיראנית. אלא שאיראן החזיקה מעמד, זיהתה את נקודת התורפה של ארה"ב, וניצלה אותה כדי לטרוף את הקלפים. במקביל, היא אף איימה להפעיל קלף נוסף: סגירת מצרי באב אל-מנדב ופגיעה בחופש השיט בים האדום באמצעות שלוחתה, החות'ים בתימן.

מיכלית נפט במצר הורמוז, 24 ביוני 2025 | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

שתפו: