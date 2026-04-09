לאחרונה החלה איראן לעשות שימוש גובר ב"טילים מתפצלים", המפזרים עשרות פצצונות במקום ראש נפץ יחיד. תא"ל (במיל') פיני יונגמן, בכיר בתעשייה הביטחונית הישראלית שהיה דמות מפתח בפיתוח מערכות כיפת ברזל וקלע דוד, מסביר על האופן בו מתמודדת ישראל מול האיום

עידו פוקס | 9 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

האם הטילים המתפצלים מהווים אתגר למערכות ההגנה הישראליות?

במהלך המלחמה הנוכחית איראן מרבה לשגר לעבר ישראל טילים בליסטיים בעלי ראש קרב מתפצל – טילים שבמקום מטען יחיד נושאים עשרות פצצונות בגדלים ובמשקלים שונים.

בעוד טיל בליסטי "רגיל" נושא ראש קרבי אחד, במשקל של מאות קילוגרמים, הפוגע בנקודה אחת וגורם לנזק ממוקד יחסית, ראש הקרב של טיל מתפצל נפתח בגובה של כמה קילומטרים מעל הקרקע ומשחרר את החימושים שבתוכו. אלה מתפזרים במרחב ונופלים ברדיוס של מאות מטרים ולעתים אף יותר, בהתאם לגובה השחרור, למהירות הטיל ולתנאי האטמוספירה – וכך גדלים הסיכויים לפגיעה במבנים, בתשתיות ובבני אדם.

השאלה המרכזית שעולה מהשימוש בטילים כאלה היא למה נדמה שדווקא הם מצליחים לעתים לחדור את מערכות ההגנה של ישראל ולפגוע – ומה הדבר הזה עשוי ללמד על שדה הקרב העתידי.

טיל בליסטי ארוך טווח מדגם קאדר משוגר ברכס הרי אלבורז שבצפון איראן, 9 במרץ 2016

טיל בליסטי משוגר ברכס הרי אלבורז שבצפון איראן, 9 במרץ 2016 | צילום: MAHMOOD HOSSEINI/TASNIM NEWS/AFP via Getty Images

