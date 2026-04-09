האם הטילים המתפצלים מהווים אתגר למערכות ההגנה הישראליות?

במהלך המלחמה הנוכחית איראן מרבה לשגר לעבר ישראל טילים בליסטיים בעלי ראש קרב מתפצל – טילים שבמקום מטען יחיד נושאים עשרות פצצונות בגדלים ובמשקלים שונים.

בעוד טיל בליסטי "רגיל" נושא ראש קרבי אחד, במשקל של מאות קילוגרמים, הפוגע בנקודה אחת וגורם לנזק ממוקד יחסית, ראש הקרב של טיל מתפצל נפתח בגובה של כמה קילומטרים מעל הקרקע ומשחרר את החימושים שבתוכו. אלה מתפזרים במרחב ונופלים ברדיוס של מאות מטרים ולעתים אף יותר, בהתאם לגובה השחרור, למהירות הטיל ולתנאי האטמוספירה – וכך גדלים הסיכויים לפגיעה במבנים, בתשתיות ובבני אדם.