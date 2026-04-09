מג'יד ח'אדמי שחוסל לא היה רק יעד בכיר, אלא אחד מעמודי התווך של מערכת המודיעין האיראנית

יוני בן מנחם | 9 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חיסולו של ראש המודיעין של משמרות המהפכה מסמל את שחיקת מערך המודיעין של איראן | פרשנות

התקיפה האווירית שביצע חיל האוויר הישראלי בטהראן ב-6 באפריל, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, והובילה לחיסולו של מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, אינה רק הצלחה מבצעית מרשימה. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר בהתפתחות בעלת משמעות אסטרטגית רחבה, המעידה על עומק החדירה למוקדי הכוח הרגישים ביותר של המשטר האיראני.

ח'אדמי לא היה רק יעד בכיר, אלא אחד מעמודי התווך של מערכת המודיעין האיראנית. בצה"ל הגדירו אותו כאחד המפקדים המרכזיים ביותר בארגון, מי שהיה אחראי לגיבוש תמונת המודיעין עבור הדרגים הבכירים של המשטר, ובמקביל היה מעורב ישירות בקידום פעולות טרור נגד ישראל ונגד יעדים מערביים. העובדה שדמות כה מרכזית חוסלה בלב הבירה האיראנית ממחישה עד כמה הפכה הזירה הפנימית של איראן לחשופה, גם באזורים שנחשבו עד כה למוגנים ולחסינים במיוחד.

ח'אדמי מונה לתפקידו לאחר חיסול קודמו, מוחמד כאזמי, במהלך 2025. כעת גם כהונתו שלו הסתיימה באותו אופן. רצף כזה אינו מקרי; הוא משקף תהליך עומק של שחיקה מתמשכת בשדרת הפיקוד של מערך המודיעין האיראני.

מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה

מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, שחוסל | צילום: שימוש לפי סעיף 27א

