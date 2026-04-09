כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

להערכת גורמי ביטחון בכירים, המשא ומתן באיסלמאבאד צפוי להיות קשה במיוחד בשל הפערים הגדולים בין הצדדים

יוני בן מנחם | 9 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האסטרטגיה האיראנית: למשוך זמן במשא ומתן | פרשנות

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי איראן תנסה למשוך זמן ככל האפשר במהלך המשא ומתן מול ארה"ב, הצפוי להתקיים בסוף השבוע באיסלמאבאד, בירת פקיסטן, ואף להאריך אותו מעבר לשבועיים שנקבעו מראש.

להערכתם, האסטרטגיה האיראנית נועדה להשיג כמה מטרות מרכזיות:

א. להרוויח זמן שבמהלכו ירדו מחירי הנפט בעולם והשווקים יתייצבו – מצב שעשוי, להערכתה, להקשות על נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשוב ללחימה אם המשא ומתן ייקלע למשבר.

עבאס עראקצ'י, שר החוץ של איראן

עבאס עראקצ'י, שר החוץ של איראן, 9 בספטמבר 2025 | צילום: Sayed Hassan/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
פלסטינים מפגינים ברמאללה נגד חוק עונש מוות למחבלים, 1 באפריל 2026
כיצד רואים הפלסטינים את חוק עונש המוות למחבלים? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי ברחוב הפלסטיני לא רואים בחוק עוד מהלך משפטי, אלא ניסיון לפגוע באחד הסמלים המרכזיים של המאבק הלאומי

עשן מיתמר מזירת תקיפה בטהראן, 2 במרץ 2026
פגיעה משמעותית ביעדים איראניים כלכליים עשויה להאיץ את הבשלת התנאים להפלת המשטר | פרשנות

יוני בן מנחם

להערכת גורמים בכירים בישראל, תקיפה על יעדים כלכליים צפויה להביא להעמקת הלחץ הכלכלי והאינפלציה הגואה באיראן, מה שיוכל לזרז התפרצות מחודשת של זעם עממי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', בבית הלבן בוושינגטון, 21 ביוני 2025
השעון מתקתק לפקיעת האולטימטום האמריקני – לקראת הסכם או הסלמה? 

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים אומרים כי בשלב זה הסיכוי להגיע להסכם מסתמן כנמוך, אך עם זאת מגעי התיווך צפויים להימשך עד הרגע האחרון. אתמול איראן דחתה את ההצעות להפסקת אש זמנית והעבירה הצעה נגדית

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 3 במרץ 2026
מבחינת המשטר האיראני הישרדותו היא הניצחון | פרשנות

יוני בן מנחם

הפער בין שאיפת המערב להכרעה לבין האסטרטגיה האיראנית של "ניצחון דרך הישרדות" מסביר מדוע המלחמה מתארכת ומדוע כניעה אינה עומדת על הפרק

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, בישיבת קבינט בבית הלבן, 2 בדצמבר 2025
פקיעת האולטימטום לאיראן מתקרבת – טורקיה ופקיסטן מנסות לתווך; היערכות בישראל לאפשרות של הסלמה משמעותית | פרשנות

יוני בן מנחם

האולטימטום יפקע בלילה שבין שלישי לרביעי, ונכון לנקודת זמן זו המגעים המדיניים לא הניבו התקדמות. בכירים בישראל מעריכים כי אם האולטימטום יפקע, טראמפ ימשיך לנסות לקדם משא ומתן תחת לחץ צבאי וכלכלי עוצמתי יותר

בית זיקוק נפט של חברת Marathon Petroleum בקליפורניה, 2 באפריל 2026
מחיר הנפט האמריקני עקף את הברנט. מה עומד מאחורי ההיפוך החריג? | פרשנות

דורון פסקין

הטלטלה הגיאופוליטית כתוצאה מהמלחמה במפרץ והשיבושים בשוק הנפט משנים, לפחות באופן זמני, את התמונה בשוק

שתפו: