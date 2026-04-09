להערכת גורמי ביטחון בכירים, המשא ומתן באיסלמאבאד צפוי להיות קשה במיוחד בשל הפערים הגדולים בין הצדדים
יוני בן מנחם | 9 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האסטרטגיה האיראנית: למשוך זמן במשא ומתן | פרשנות
גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי איראן תנסה למשוך זמן ככל האפשר במהלך המשא ומתן מול ארה"ב, הצפוי להתקיים בסוף השבוע באיסלמאבאד, בירת פקיסטן, ואף להאריך אותו מעבר לשבועיים שנקבעו מראש.
להערכתם, האסטרטגיה האיראנית נועדה להשיג כמה מטרות מרכזיות:
א. להרוויח זמן שבמהלכו ירדו מחירי הנפט בעולם והשווקים יתייצבו – מצב שעשוי, להערכתה, להקשות על נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשוב ללחימה אם המשא ומתן ייקלע למשבר.
