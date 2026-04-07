גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי ברחוב הפלסטיני לא רואים בחוק עוד מהלך משפטי, אלא ניסיון לפגוע באחד הסמלים המרכזיים של המאבק הלאומי
יוני בן מנחם | 7 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
כיצד רואים הפלסטינים את חוק עונש המוות למחבלים? | פרשנות
מדינות ערביות ומוסלמיות גינו בחריפות את אישור חוק עונש המוות למחבלים שעבר בכנסת ב-30 במרץ והגדירו אותו כמהלך "מסוכן ומסלים", הפוגע בזכויות האדם ובמשפט הבין-לאומי.
ב-2 באפריל פרסמו שמונה מדינות בעלות רוב מוסלמי – פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה – הודעה משותפת שבה קראו להימנע מצעדים העלולים להגביר את המתיחות באזור.
המדינות הזהירו מפני החרפת הסכסוך בעקבות החוק החדש, הדגישו את הצורך בכיבוד המשפט הבין-לאומי וזכויות היסוד, והביעו תמיכה בעמדה הפלסטינית המתנגדת לחוק. גם בכמה ערים בסוריה התקיימו השבוע הפגנות נגדו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו