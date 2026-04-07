כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי ברחוב הפלסטיני לא רואים בחוק עוד מהלך משפטי, אלא ניסיון לפגוע באחד הסמלים המרכזיים של המאבק הלאומי

יוני בן מנחם | 7 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

כיצד רואים הפלסטינים את חוק עונש המוות למחבלים? | פרשנות

מדינות ערביות ומוסלמיות גינו בחריפות את אישור חוק עונש המוות למחבלים שעבר בכנסת ב-30 במרץ והגדירו אותו כמהלך "מסוכן ומסלים", הפוגע בזכויות האדם ובמשפט הבין-לאומי.

ב-2 באפריל פרסמו שמונה מדינות בעלות רוב מוסלמי – פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה – הודעה משותפת שבה קראו להימנע מצעדים העלולים להגביר את המתיחות באזור.

המדינות הזהירו מפני החרפת הסכסוך בעקבות החוק החדש, הדגישו את הצורך בכיבוד המשפט הבין-לאומי וזכויות היסוד, והביעו תמיכה בעמדה הפלסטינית המתנגדת לחוק. גם בכמה ערים בסוריה התקיימו השבוע הפגנות נגדו.

פלסטינים מפגינים ברמאללה נגד חוק עונש מוות למחבלים, 1 באפריל 2026

פלסטינים מפגינים ברמאללה נגד חוק עונש מוות למחבלים, 1 באפריל 2026 | צילום: Zain JAAFAR / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עשן מיתמר מזירת תקיפה בטהראן, 2 במרץ 2026
פגיעה משמעותית ביעדים איראניים כלכליים עשויה להאיץ את הבשלת התנאים להפלת המשטר | פרשנות

יוני בן מנחם

להערכת גורמים בכירים בישראל, תקיפה על יעדים כלכליים צפויה להביא להעמקת הלחץ הכלכלי והאינפלציה הגואה באיראן, מה שיוכל לזרז התפרצות מחודשת של זעם עממי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', בבית הלבן בוושינגטון, 21 ביוני 2025
השעון מתקתק לפקיעת האולטימטום האמריקני – לקראת הסכם או הסלמה? 

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים אומרים כי בשלב זה הסיכוי להגיע להסכם מסתמן כנמוך, אך עם זאת מגעי התיווך צפויים להימשך עד הרגע האחרון. אתמול איראן דחתה את ההצעות להפסקת אש זמנית והעבירה הצעה נגדית

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 3 במרץ 2026
מבחינת המשטר האיראני הישרדותו היא הניצחון | פרשנות

יוני בן מנחם

הפער בין שאיפת המערב להכרעה לבין האסטרטגיה האיראנית של "ניצחון דרך הישרדות" מסביר מדוע המלחמה מתארכת ומדוע כניעה אינה עומדת על הפרק

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, בישיבת קבינט בבית הלבן, 2 בדצמבר 2025
פקיעת האולטימטום לאיראן מתקרבת – טורקיה ופקיסטן מנסות לתווך; היערכות בישראל לאפשרות של הסלמה משמעותית | פרשנות

יוני בן מנחם

האולטימטום יפקע בלילה שבין שלישי לרביעי, ונכון לנקודת זמן זו המגעים המדיניים לא הניבו התקדמות. בכירים בישראל מעריכים כי אם האולטימטום יפקע, טראמפ ימשיך לנסות לקדם משא ומתן תחת לחץ צבאי וכלכלי עוצמתי יותר

בית זיקוק נפט של חברת Marathon Petroleum בקליפורניה, 2 באפריל 2026
מחיר הנפט האמריקני עקף את הברנט. מה עומד מאחורי ההיפוך החריג? | פרשנות

דורון פסקין

הטלטלה הגיאופוליטית כתוצאה מהמלחמה במפרץ והשיבושים בשוק הנפט משנים, לפחות באופן זמני, את התמונה בשוק

טכנאים איראנים במפעל באיספהאן, 30 במרץ 2005
מה יעלה בגורל האורניום המועשר של איראן?

יוני בן מנחם

השארת מאגר האורניום המועשר בידי איראן משאירה בידיה קלף אסטרטגי שעשוי לאפשר לה בעתיד לחדש את תוכנית הגרעין. בכירים בירושלים מסרו כי ארה"ב בוחנת אפשרות של פעולה קרקעית להשתלטות על המאגר, אך מדובר במבצע מורכב שלא ברור אם ניתן יהיה להוציאו לפועל

שתפו: