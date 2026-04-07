להערכת גורמים בכירים בישראל, תקיפה על יעדים כלכליים צפויה להביא להעמקת הלחץ הכלכלי והאינפלציה הגואה באיראן, מה שיוכל לזרז התפרצות מחודשת של זעם עממי
יוני בן מנחם | 7 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
פגיעה משמעותית ביעדים איראניים כלכליים עשויה להאיץ את הבשלת התנאים להפלת המשטר | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי פגיעה אמריקנית ישראלית ביעדים כלכליים באיראן תביא בסופו של דבר להחלשתו ולקריסתו של המשטר.
לדבריהם, תוצאה אפשרית של פגיעה כלכלית כזאת היא בסופו של דבר יצירת התנאים ליציאתם של עשרות אלפי מפגינים לרחובות, למרות מעשי הטבח הקשים שביצע המשטר בינואר, אשר לפי הערכות במערב גבו את חייהם של כ-35 אלף בני אדם.
