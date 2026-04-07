בכירים בירושלים אומרים כי בשלב זה הסיכוי להגיע להסכם מסתמן כנמוך, אך עם זאת מגעי התיווך צפויים להימשך עד הרגע האחרון. אתמול איראן דחתה את ההצעות להפסקת אש זמנית והעבירה הצעה נגדית
יוני בן מנחם | 7 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
השעון מתקתק לפקיעת האולטימטום האמריקני – לקראת הסכם או הסלמה?
השעון מתקתק לקראת פקיעת הדד-ליין שהציב לאיראן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מחר לפנות בוקר שעון ישראל.
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הסיכוי להגיע להסכם חלקי בין ארה"ב לאיראן עד למועד פקיעת האולטימטום שהציב טראמפ הוא נמוך, נכון לכרגע. לדבריהם, ישראל וארה"ב כבר תיאמו ביניהן את בנק המטרות לקראת הסלמה דרמטית בלחימה ותקיפה מסיבית של תשתיות אזרחיות באיראן. במקביל, ישראל נערכת לאפשרות של הגברת התקפות מצד איראן ושלוחותיה באמצעות טילים בליסטיים וכטב"מים, וגם מדינות המפרץ נערכות לאפשרות של מתקפות מוגברות נגדן.
עם זאת, אותם גורמים בכירים מציינים כי מגעי התיווך יימשכו עד הרגע האחרון, ולא ניתן לשלול את האפשרות שטראמפ אף ידחה את האולטימטום ויעניק פרק זמן נוסף בניסיון למצות את הערוץ הדיפלומטי, שכן הוא עדיין מעדיף הסכם על פני הסלמה רחבה יותר במזרח התיכון.
