מבחינת המשטר האיראני הישרדותו היא הניצחון | פרשנות

לקראת אפשרות מימוש האולטימטום שהציב לאיראן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים כי טהראן אינה מתכוונת להרים דגל לבן, וכי היא נחושה ללכת עד הסוף מול טראמפ, גם במחיר כלכלי כבד.

מפקדי משמרות המהפכה מעריכים כי מסמך 15 התנאים שהציב טראמפ הוא מסמך כניעה משפיל, ולכן אינם מוכנים לראות בו אפילו בסיס למשא ומתן. להערכתם, אם טראמפ וישראל יפגעו בתשתיות הלאומיות של איראן, הם עלולים להשיג דווקא את התוצאה ההפוכה: ליכוד פנימי של אזרחי איראן סביב המשטר.