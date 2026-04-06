כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הפער בין שאיפת המערב להכרעה לבין האסטרטגיה האיראנית של "ניצחון דרך הישרדות" מסביר מדוע המלחמה מתארכת ומדוע כניעה אינה עומדת על הפרק

יוני בן מנחם | 6 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מבחינת המשטר האיראני הישרדותו היא הניצחון | פרשנות

לקראת אפשרות מימוש האולטימטום שהציב לאיראן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים כי טהראן אינה מתכוונת להרים דגל לבן, וכי היא נחושה ללכת עד הסוף מול טראמפ, גם במחיר כלכלי כבד.

מפקדי משמרות המהפכה מעריכים כי מסמך 15 התנאים שהציב טראמפ הוא מסמך כניעה משפיל, ולכן אינם מוכנים לראות בו אפילו בסיס למשא ומתן. להערכתם, אם טראמפ וישראל יפגעו בתשתיות הלאומיות של איראן, הם עלולים להשיג דווקא את התוצאה ההפוכה: ליכוד פנימי של אזרחי איראן סביב המשטר.

לדברי גורמי הביטחון, בידי משמרות המהפכה מצויים מספיק טילים בליסטיים וכטב"מים כדי לתקוף בעוצמה את ישראל ואת מדינות המפרץ. במקביל, הם עשויים לנסות לסגור את מצרי באב אל-מנדב באמצעות החות'ים בתימן, כדי להגביר את הכאוס בכלכלה העולמית. עוד הם ציינו כי איראן מציגה כיום דוגמה מובהקת למדינה שמעצבת מחדש את מושג ההישרדות – לא רק כתגובה הגנתית זמנית, אלא כאסטרטגיה כוללת המכתיבה את התנהלותה מבית ומחוץ.

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 3 במרץ 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

שתפו: